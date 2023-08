Bullrich: “Recibimos de la sociedad un abrazo de esperanza y de responsabilidad”

En la última visita antes de las elecciones PASO, la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich mantuvo un diálogo con “el Retrato…” y aseguró: “Hace 13 años que la Argentina no crece económicamente, entonces estamos cada día peor en ese sentido”.

Antes de un acto, del que participaron cerca de mil quinientas personas en la Plaza del Agua en un acto organizado por la gente de Maximiliano Abad y el jefe de campaña, Tato Serebrinsky. Acompañó a Bullrich por el precandidato a Gobernador bonaerense Nestor Grindetti, Bullrich realizó una evaluación de la campaña a las elecciones de primer término: “estamos muy entusiasmados en el sentido de que recibimos de la sociedad un abrazo, que es un abrazo de esperanza y también de responsabilidad porque nos dicen ¨hagan las cosas que están diciendo, anímense, tengan fuerza, tengan coraje, no se queden a mitad de camino, que nadie les doble la decisión de las ideas que ustedes han tomado para que el cambio sea de fondo”.

En este sentido, agregó: “El cambio de fondo, ustedes saben que es en todos los planos, es decir, solidez fiscal para que no haya inflación, un país que tenga la capacidad de simplificarle la vida a todos los argentinos en sus actividades, para que la economía se destrabe y crezca. Hace 13 años que la Argentina no crece económicamente, entonces evidentemente estamos cada día peor en ese sentido. La inseguridad que tanto se siente aquí en Mar del Plata y en los alrededores, porque hemos estado en pueblos donde antes no había inseguridad y hoy se sienten inseguros. En todas las recorridas sentimos que la inflación y la seguridad son dos temas de fondo. Y nos sentimos muy bien, nos sentimos como un equipo que está muy fuerte”, manifestó.

Asimismo, agradeció la presencia de Ernesto Sanz en la ciudad de Mar del Plata y dijo: “estamos muy contentos que con todo este equipo de la provincia de Buenos Aires tengamos acá a Ernesto Sanz, ustedes saben que es uno de los fundadores de Cambiemos, de la idea de Cambiemos, que ha generado en la historia política argentina algo que no fue o que duró un día. Hoy nosotros estamos llevando adelante esas banderas que Ernesto abrió y logró generar una coalición política que pasó por momentos difíciles y sobrevive. Por eso estamos muy contentos que haya venido a acompañarnos acá a Mar del Plata”.

En relación a la inseguridad, en Mar del Plata y el trabajo conjunto entre Nación y Provincia, Bullrich manifestó: “junto con Guillermo Montenegro y con Cristian Ritondo, habíamos entregado un operativo muy importante aquí en la ciudad de Mar del Plata. Era la primera vez que la Gendarmería venía a Mar del Plata por los niveles de inseguridad de la Provincia, y por los niveles de conflictividad que tenía Mar del Plata. Habíamos logrado una baja muy importante de los delitos, una tranquilidad, una paz. Los marplatenses se sentían mucho más seguros con operativos permanentes de la Policía Bonaerense y también con operativos permanentes de la Prefectura y de la Gendarmería instalada aquí en Chapadmalal. Y eso costó mucho trabajo porque fue desplegar una gran cantidad de gente. Inclusive se pusieron recursos para arreglar pabellones que estaban totalmente deteriorados en Chapadmalal. Y el Gobierno actual vino y los sacó”.

“Yo imagino que discutiremos esto con Guillermo Montenegro ni bien asumamos como para él en su nuevo mandato y nosotros a nivel nacional y de la Provincia de Buenos Aires con Grindetti, con Miguel Fernández y con todo el equipo de la Provincia de Buenos Aires y volveremos a tener en Mar del Plata, por la importancia que tiene Mar del Plata, un modelo de seguridad que realmente saque la situación de miedo que hoy tienen los marplatenses”, dijo.

En relación a la interna partidaria con Horacio Rodriguez Larreta, dijo: “nosotros vamos a estar todos juntos porque esas son las reglas de juego. Nosotros estamos jugando dentro de lo que es nuestra coalición política que es Juntos por el Cambio. Vamos a llamar, si nos toca ganar, por supuesto, vamos a llamar no solamente a los candidatos a presidente y a vicepresidente sino vamos a trabajar con todo el país, con todas aquellas listas, las que ganaron y las que perdieron para hacer un trabajo en común en todo el país porque es muy importante trabajar federalmente. Así que esperen de nosotros nada más que generosidad, apertura y diálogo con aquellos integrantes de Juntos por el Cambio que toman una opción distinta”.

En relación a la participación en las urnas de los argentinos y el ánimo social, Bullrich dijo: “el pueblo argentino está viviendo una situación de una fuerte angustia, Argentina ha tenido muchos momentos malos pero este momento tiene algo especial, especialmente fuerte esa angustia existencial, ese sentido de pérdida, de pérdida que tenemos los argentinos por los argentinos que se van, por la falta de horizonte. Entonces eso impacta sobre la gente y nosotros por eso estamos trabajando mucho con un discurso muy de frente, muy auténtico”.

Finalmente, dijo: “No queremos marketing político, no queremos nada que implique una campaña donde se hagan así promesas al vacío, sino que queremos ir al fondo, al fondo del tipo de cambio, del tipo de personalidad, del liderazgo que necesita Argentina para liderar una etapa de un capitalismo de amigos o un capitalismo de reglas, de un país populista o un país con democracia y con república. Ese tránsito que tenemos que hacer, que nos traiga producción, trabajo, educación, que presentemos los bienes públicos que tiene la Argentina implica una tarea muy fuerte y nosotros por eso hoy a la gente le hablamos con la verdad”.