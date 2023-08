Taxistas: La llegada de gente se notó en la calle, pero no repercutió en el trabajo

Finalizadas las vacaciones de invierno, el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxi, Pablo Sánchez, en diálogo con “el Retrato…” remarcó que el trabajo fue “moderado” y cuestionó el auge del transporte “ilegal” en la ciudad. “Montenegro está descuidando a los ciudadanos de Mar del Plata y a los usuarios, porque está permitiendo que gente que no está capacitada, habilitada y asegurada esté cumpliendo funciones que no le corresponden”, afirmó.

El presidente de la Sociedad de Conductores de Taxi, Pablo Sánchez, en diálogo con “el Retrato…” analizó lo que fueron las vacaciones de invierno y el movimiento de gente que hubo en Mar del Plata como así también cuestionó el crecimiento que han tenido las aplicaciones digitales para contratar un vehículo. Además, destacó la importancia de la implementación de billeteras virtuales como forma de pago, a los fines de evitar hechos de inseguridad.

“El movimiento de gente se notó en la calle, pero lamentablemente no repercutió de la misma forma en el trabajo, ya que el mismo fue moderado, teniendo en cuenta las expectativas que había”, indicó el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis a la vez que manifestó su preocupación por “el crecimiento del transporte ilegal”, en relación a lo cual apuntó: “El intendente está permitiendo el transporte ilegal. En los fines de semana largos o vacaciones viene mucha gente del conurbano a trabajar”.

En ese contexto, Sánchez remarcó que el auge de estas plataformas digitales afectan mucho al sector y señaló: “Nos causa un malestar y perjuicio notable, porque nosotros vivimos de esto todo el año. Esta inacción del gobierno municipal nos afecta directamente, ya que está permitiendo que gente que no se dedica a esta actividad, nos saque el trabajo”.

“Montenegro está descuidando a los ciudadanos de Mar del Plata y a los usuarios, porque está permitiendo que gente que no está capacitada, habilitada y asegurada esté cumpliendo funciones que no le corresponden”, sostuvo el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis a “el Retrato…”

Seguidamente, manifestó su malestar y preocupación por la cantidad de hechos de inseguridad que ocurren en Mar del Plata y afectan a los trabajadores del sector. “En momento de crisis económica estos hechos se vuelven más continuos, se han reportado numerosos robos y demás, aunque por suerte no han sido del todo graves. Los hechos de inseguridad siguen sucediendo”, resaltó.

“Si bien tenemos botón antipánico en los vehículos a los efectos de combatir la inseguridad, el Municipio no está cumpliendo su parte, porque a veces se concurre al llamado, como otras no. Muchas veces han llegado tarde, incluso. No estamos del todo contentos con el accionar del COM”, completó y agregó: “El día que sucedan episodios graves, el responsable va a ser el COM, porque no está actuando al 100%”.

En ese marco, Sánchez resaltó la importancia que tuvo el hecho de haber incorporado en la mayoría de los vehículos el pago a través de billeteras electrónicas. “En Servitaxi hace 7 años que cobramos con tarjeta de crédito. Alrededor del 80% de la flota tiene las billeteras virtuales para cobrar. Incluso, es una herramienta útil para evitar hechos de inseguridad”, remarcó.

“En los colectivos, que no manejan dinero en efectivo, se ve cómo han desaparecido los robos. Las billeteras virtuales son una solución muy viable. Actualmente, el 25% de las operaciones en los taxis se hace a través de billeteras virtuales”, manifestó al mismo tiempo que consideró que esta forma de pago continuará creciendo con el paso del tiempo: “Se ve cómo la gente de otros lugares está acostumbrada a esta forma de pago. Es una solución posible para evitar robos”.