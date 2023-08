El ministro y precandidato Sergio Massa explicó por qué el dólar blue sigue subiendo sin control

De gira de campaña por Córdoba, y mientras el dólar blue llegó a los $577 este jueves, el ministro de Economía, Sergio Massa, detalló las razones del por qué la divisa estadounidense sufre esta violenta subida desde hace ya varias semanas, y responsabilizó a los “especuladores” financieros.

“Hay una cosa especulativa, sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina y lo logró. El último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue”, remarcó Massa.

En diálogo con los medios de Córdoba, el precandidato presidencial de Unión por la Patria destacó que las pequeñas y medianas empresas, la industria y los productores, deberían tener como referencia de valor de la divisa extranjera el dólar oficial, y no el blue.

“Tenemos la tranquilidad de saber que dentro de las dos restricciones de la economía argentina -la deuda con el FMI, que es un ancla feroz; y la caída del 25% de las exportaciones- tenemos que seguir tomando medidas para encontrar un proceso de estabilización”, calmó las aguas Massa, al hablar acerca de la cantidad de cambios paralelos.

Cabe destacar que, este jueves 3 de agosto, Massa cumplió un año como Ministro de Economía, luego de la polémica salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda, y de la posterior retirada de Silvina Batakis de esa cartera.

En estos 365 días, una de las deudas que mantuvo el precandidato presidencial fue el aumento del dólar: en su gestión prácticamente duplicó su cotización, ya que en la misma fecha pero de 2022 el blue llegaba solo a $290, muy por debajo del $577 registrado en las últimas horas.

En esta línea, la inflación es también otro de los factores que la gestión económica de Massa aún no puede solucionar. Pese a que el dígito de junio (6%) marcó una baja muy notable respecto de meses anteriores, como abril (8,4%), que tuvo el número más alto desde 2002, la realidad es que las subas de precios siguen golpeando el bolsillo de los argentinos.

No obstante, Massa, con una mirada optimista, vaticinó que la inflación de julio será “parecida a la de junio”, y agregó que bajará recién en 2024 debido al aumento de las exportaciones. “Ahora no puede bajar porque tenés USD 21 mil millones de pérdida por la sequía, eso tiene un enorme impacto”, reconoció.

Massa apuntó a Patricia Bullrich por su idea de levantar el cepo cambiario

También en su visita a Córdoba, Massa aprovechó para criticar a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien aseguró en reiteradas oportunidades que saldría del cepo cambiario apenas asumiera.

“El deseo de devaluación y de llevar a una unificación cambiaria lo han planteado gran parte de los dirigentes políticos que hablan de economía desde la oposición, y plantean déficit cero y unificación cambiaria. Eso, en términos de impacto en la Argentina, llevaría a más de 60% de pobreza. Me parece que es no medir el impacto de las cosas que se dicen y las medidas que se toman de cara a la sociedad”, subrayó Massa.

Asimismo, Massa recordó que fue Juntos por el Cambio quien tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2017, y aseguró que los mismos “nos dejaron una deuda para financiar la fuga de 45 mil millones de dólares”.

“La Argentina cada tres meses tiene que andar rediscutiendo y escuchamos que la única solución que se les ocurre es ir a tomar más deuda al FMI. Es como que un alcohólico, esta es una idea que le escuche a Patricia Bullrich, pretenda resolver sus problemas de alcoholismo con más alcohol”, concluyó el ministro de Economía.