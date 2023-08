Vito Contessi: A pesar de las dificultades de nuestra industria, seguimos trabajando

En el marco de la botadura del B/P “Nuevo Anave” que llevará adelante este sábado a las 9 el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A, el titular de dicha empresa marplatense, Domingo Vito Contessi, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que se encuentran en construcción simultánea de otros 4 barcos y terminando la nueva nave industrial, lo cual aseguró que les permitirá “aumentar la capacidad de construcción”. A su vez, adelantó que tienen previsto incorporar más personal a la empresa.

El titular del Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A, Domingo Vito Contessi, en conversación con “el Retrato…” dio detalles de la botadura del B/P “Nuevo Anave” para la empresa Pesquera “Anave” S.A. en Argentina que llevarán adelante el próximo sábado 5 de agosto a las 9 y remarcó que es la número 145 del Astillero. “El buque, de número 145, es un buque pesquero costero diseñado especialmente para operar en las costas argentinas y está basado en el prototipo 40AC/TA, que ya hemos hecho con distintas variantes 18 veces”, indicó.

“Es un barco clásico del astillero, que irá con destino al puerto Rawson”, remarcó al mismo tiempo que aclaró que el buque cuenta con dimensiones modernas, con una eslora de arqueo de 20,98 metros y una manga moldeada de 7 metros como así también que la embarcación puede navegar a una velocidad máxima de 10 nudos y que es versátil capaz de realizar pesca de arrastre y media agua, y su puerto base es la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre los tiempos de construcción que demandó la embarcación, respondió: “Se podría haber botado dos o tres meses antes, pero como está orientado a la pesca en Rawson, que opera de diciembre a marzo, al darnos cuento que no llegábamos para esa fecha, el armador no tuvo mucho apuro y se eligió una fecha más acorde para la botadura. Por eso, el tiempo de construcción no es muy representativo”.

En relación a lo que viene para el astillero, remarcó que la agenda “es muy cargada”, en tanto se encuentran en construcción simultánea de otros 4 barcos y terminando la nueva nave industrial, lo cual aseguró que les permitirá “aumentar la capacidad de construcción” y agregó: “A pesar de todas las dificultades y que el contexto macroeconómico no ayuda para nada a una industria como la nuestra, seguimos trabajando”.

Así, se refirió a la nave industrial y explicó: “Es un galpón de 80 metros de largo por 20 metros de ancho que se va a anexar a los tres existentes. Ya estamos en la etapa final de construcción y es parte del compromiso de inversión que asumimos con el Consorcio Portuario cuando licitamos para concesionar estas tierras por 30 años. Estamos cumpliendo con anterioridad a lo pactado”.

Además, destacó el crecimiento que ha tenido el astillero en los últimos años y el aumento de fuente laboral incorporada. “Actualmente somos 100 personas trabajando en el astillero, sin tener en cuenta a las personas que trabajan realizando otras especialidades en la construcción de un barco, pero todos los meses la nómina se incrementa”, detalló.

“Nuestro objetivo es llegar al año que viene con 120 personas como personal directo. La incorporación se hace en forma muy paulatina, porque se incorpora a una o dos personas por persona”, concluyó el titular del Astillero que llevará adelante este sábado a las 9 horas la botadura del “Nuevo Anave”, el cual está listo para operar eficientemente en su actividad pesquera costera en las aguas argentinas.