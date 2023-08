Serebrinsky: “La boleta de Bullrich y Abad es la que le conviene a Mar del Plata”

A menos de un mes para las elecciones PASO, el referente radical y jefe de campaña del espacio de Patricia Bullrich en Mar del Plata, Gustavo “Tato” Serebrinsky, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “es una boleta que le conviene a Mar del Plata”.

“La campaña viene muy bien. Por suerte, más allá de lo que dicen las encuestas y todas las cuestiones que también nos favorecen, la gente se arrima a pedir la boleta de Patricia Bullrich en cada rincón, en cada lugar que estamos ofreciendo. También piden obviamente la de Montenegro”, expresó y agregó: “también tenemos todo este grupo importante de gente que trabajamos para Maxi Abad repartiendo la boleta y trabajando en diferentes puntos de la ciudad“.

En relación a la interna entre Larreta y Bullrich a nivel nacional dijo: “acá hay una convivencia normal. Obviamente cada uno tiene su propuesta y nada más, sobre todo teniendo una lista única en Mar del Plata. Es intensa. Nosotros obviamente hacemos todo lo posible para ganar y parece que los números y la reacción de la gente indicaría que está ganando Patricia Burrich en Mar del Plata con Maximiliano Abad y Guillermo Montenegro. Uno tiene muchos años en esto, se da cuenta cuando algo funciona o no funciona. No nos está costando poder ofrecer esta variable de esta boleta en Mar del Plata. Al contrario, no se hace fácil. La gente se acerca a pedir la boleta de Bullrich y Abad“.

En relación al posicionamiento de Maxi Abad como candidato a Senador Nacional, manifestó: “es muy importante obviamente en lo personal, porque es el Senador Nacional, que es un cargo muy importante, pero también es importante para la ciudad. Primero, porque es la primera vez que vamos a tener la posibilidad de tener un Senador Nacional. Segundo, porque Mar del Plata tiene muchas cuestiones que se arreglan afuera de Mar del Plata. O sea, de tener a alguien posicionado con peso específico, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, donde se levantan los presupuestos y donde Mar del Plata seguramente tiene cuestiones pendientes o grandes obras que no dependen del Gobierno Municipal, sino que tienen que ser inversiones nacionales o provinciales, la ciudad sale más favorecidas”.

“En términos generales, esta creo que es una boleta que le conviene a Mar del Plata. Más allá de lo electoral, porque creo que hay que poner en valor el puerto y hay que hacer fuertes de inversiones, hay que discutir presupuestos para Mar del Plata, lo mismo con Punta Mogotes, La Rambla, obras de infraestructura y todas las obras que se inauguran varias veces al año y que nunca se concretan, por ejemplo, en circunvalación”, agregó Tato.

En relación a la oposición de cara a las elecciones, Serebrinsky, dijo: “En política no está nada dicho. Me parece que va a ser muy difícil que Unión por la Patria pueda ser competitivo, porque la verdad es que los resultados económicos de esta gestión, de estos cuatro años, van a perjudicar también a la fórmula local. Siempre sucede eso. Si en su momento, con expectativas de gobernar el país, no pudieron ganar Mar del Plata, y ahora tenemos hiperinflación, por ejemplo, el dólar hoy es de 500 y pico de pesos, la economía está funcionando mal, los salarios se pierden, las jubilaciones no alcanzan. La verdad es que están sucediendo cosas que claramente, más allá de los candidatos locales, pueden influir en los resultados de un sector“.

Finalmente, el radical reiteró que el próximo viernes llega Patricia Bullrich a la ciudad, “es a las doce y media vamos a estar en un acto abierto en la Plaza del Agua, donde estamos convocando a todos los vecinos y simpatizantes, y a todos aquellos que todavía no tienen el voto decidido y lo quieren definir. Esperamos a todos“, sentenció.