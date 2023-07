Nicolás Pino: “La política está plagada de fallas, como la corrupción, el clientelismo, el nepotismo y la manipulación de los votantes”

Como era la expectativa, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, hizo una fuerte crítica de la política económica oficial y si bien extendió la crítica de las políticas hacia el campo a los gobiernos de los últimos 80 años, también fue muy preciso al describir muy negativamente la actual política oficial hacia el sector rural, además de destacar la amplia representación geográfica de la entidad y destacar también a los combatientes de Malvinas.

“El problema del campo que suele ocupar ahora los titulares es la sequía. Y es verdad, la sequía nos marcó fuertemente. Pero lo más importante es que deja al desnudo las pésimas políticas agropecuarias que los gobiernos han instrumentado en la Argentina en los últimos 80 años. Esas malas políticas las pagamos todos. Nuestra producción está estancada, trabada, debilitada y, si las condiciones impositivas y macroeconómicas cambiaran, podríamos producir mucho más”, dijo Pino al referirse a la sequía.

Aunque su presencia estaba anunciada, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, no asistió a la inauguración de la Expo Rural y al discurso de Pino, que sí fue seguido por varios dirigentes y candidatos de oposición, como el jefe de Gobierno y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, al que mencionó varias veces por su nombre de pila. A lo largo de su exposición, Pino fue aumentando el tenor de sus críticas y denuncias. A continuación, 15 conceptos de su discurso.

1-Corrupción y populismo: Hay entre nosotros intentos de desarmar las instituciones y la división de poderes, violando la Constitución Nacional y tolerando prácticas populistas. El ejercicio de la política está plagado de fallas, como la corrupción, el clientelismo, el nepotismo y la manipulación de los votantes. Como dijo el doctor Favaloro: “Parece increíble, pero acá hay veces en que los honestos tenemos que dar más explicaciones que los corruptos.

2-Intervenciones, manipulaciones, prebendas e industria del juicio: El Estado, que debe trabajar para abrir mercados, irrumpe con intervenciones oportunistas, como las cuotas de exportación, la prohibición de importaciones indispensables, la manipulación de los fideicomisos, o los acuerdos prebendarios y proteccionistas con ciertas empresas. Intervenciones que falsean costos y precios, encadenan la libertad de comercio, y desalientan cualquier plan de inversión o crecimiento. Los costos de la producción aumentan y el crédito a largo plazo desaparece. Las relaciones de trabajo se ven afectadas por una anacrónica legislación laboral que fomenta la industria del juicio.

3-Pobreza: Lo único que se multiplicó en Argentina es la pobreza: los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022; se multiplicaron 140 veces. Mientras tanto, el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas, y en pagar una enorme fiesta demagógica, que destruye la cultura del trabajo.

4-Inseguridad: “Otro problema dentro del sector. Es el ataque contra el arraigo del productor que vive en el campo. La comunidad rural entera está discriminada en Argentina. No se salva de la inseguridad que, por otro lado, cunde en el país entero y afecta más a los que menos tienen; en el campo hay destrucción de producciones y viviendas, hay ocupaciones ilegales, hay desprotección, en general, contra el delito. La educación y la salud, en ambientes rurales, están ausentes, o diezmadas, o destruidas,}

5-Sequía y política agropecuaria: La sequía nos marcó fuertemente. Pero lo más importante es que la sequía deja al desnudo, más que nunca, problemas más profundos que ella. Han quedado al descubierto las pésimas políticas agropecuarias que los gobiernos han instrumentado en la Argentina en los últimos 80 años. Esas malas políticas las pagamos todos. Nuestra producción está estancada, trabada, debilitada y, si las condiciones impositivas y macroeconómicas cambiaran, podríamos producir mucho más,

El discurso fue muy aplaudido por la concurrencia rural El discurso fue muy aplaudido por la concurrencia rural

6-El Estado, “socio desleal y forzoso”. No somos una víctima aislada, es verdad: toda la sociedad argentina sufre el mal manejo de la economía nacional que hacen los gobiernos, llevados por conveniencias electorales. En el caso de nuestro sector, el Estado actúa como socio desleal y forzoso. Lo hace a través de impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos, que se van acumulando sin lógica ni sentido, en todos los niveles: nacional, provincial y municipal. Lo hace a través del manejo del tipo de cambio, que obra como un instrumento de apropiación de la legítima rentabilidad del productor. Lo hace a través de información falsa, manipulando y exagerando, por ejemplo, la incidencia del precio de la carne vacuna en el índice de precios al consumidor.

7-Medidas y previsibilidad: “Las medidas tomadas por el Gobierno esta semana no nos dan previsibilidad. Y que quede bien claro: estas medidas se toman por una necesidad financiera del gobierno y no en beneficio de todo el sector. Necesitamos reglas claras, justas y previsibles que generen confianza y se puedan instrumentar.

8-Retenciones: “Las retenciones son un impuesto pésimo, por abusivo y por discriminatorio. Peor aún en los tiempos de sequía que nos ha tocado vivir, en los que el Estado, como si fuera un acreedor privilegiado, se ha quedado con el poco rédito que ha logrado salvar el productor, o les ha cobrado inclusive a los productores que estaban en situación de quebranto.

9-Aporte multimillonario, sin contrapartida: “Sólo en concepto de derechos de exportación, el campo viene aportando al país 170.000 millones de dólares en los últimos 21 años. ¿Cuál es la respuesta del Estado? El ataque a la productividad del campo. La infraestructura rural se cae; existen no sabemos cuántos tipos de cambio, oportunistas y desestabilizadores; y un impuesto inflacionario de más del 100% anual que agudiza la pobreza, llevándola al vergonzoso 42% de la población. La producción no puede menos que sufrir: sólo desde el momento en que se reinstalaron las llamadas retenciones, más de 100.000 productores han tenido que abandonar la actividad.

10-La democracia: “Este año celebramos un hecho fundamental: hemos logrado 40 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia. 40 años de institucionalidad. 40 años que supimos conseguir pero que nos hacen responsables del futuro. En estos años hemos podido dejar atrás la violencia armada de carácter político, hemos logrado votar, y renovar a nuestros gobernantes. Pero nos falta, es verdad, ejercer plenamente y consolidar la democracia; es decir, dejar de lado el vaivén entre extremos, y reducir la costumbre de romper siempre con lo anterior, en vez de lograr políticas de Estado basadas en el acuerdo. La política prefiere muchas veces ocuparse de las rencillas entre los políticos, en vez de ocuparse de los argentinos; se gasta mucho tiempo en frivolidades y pequeñeces, esta semana lo viví en carne propia

Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial de JxC, también asistió al discurso de Pino y la inauguración oficial de la muestra rural Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial de JxC, también asistió al discurso de Pino y la inauguración oficial de la muestra rural

11-El Poder Legislativo: “El poder legislativo descuida su trabajo. Estamos en julio, y las sesiones de los legisladores pueden contarse con los dedos de la mano; dejan a nuestro sector sin leyes fundamentales (como por ejemplo, la ley de semillas), desconectando a la Argentina de la evolución tecnológica, o fuerzan sesiones sin sentido con el único fin de manipular al Poder Judicial.

12-Santa Cruz como mal ejemplo: “En esa provincia siguen cerrándose campos, simplemente porque el Estado no se ocupa de equilibrar la producción agropecuaria con la preservación de la fauna autóctona y la diversidad biológica. Consecuencia: los productores ganaderos abandonan la Patagonia”.

13-La Argentina, rezagada: La Argentina está, increíblemente, en peor situación que todos los países vecinos, a pesar de que tenemos excelentes condiciones naturales. A fines de la década del ‘60, Argentina lideraba el mercado global de carnes y, actualmente, seguimos exportando la misma cantidad de toneladas anuales; mientras tanto, Brasil multiplicó sus exportaciones 29 veces. En cereales y oleaginosas, nuestro desempeño refleja la misma tendencia: nosotros duplicamos nuestra producción, pero Brasil la triplicó. Nuestra producción de leche está estancada, y la exportación de leche en polvo es la misma de hace 20 años; Uruguay, en el mismo lapso, triplicó sus exportaciones y está a nuestro mismo nivel. En materia forestal, Uruguay multiplicó sus exportaciones por 8, Paraguay y Chile por 3; Argentina sigue en el mismo nivel de 1970.

14-El cambio democrático: Profundicemos la democracia republicana. La respuesta no es el autoritarismo ni el populismo. La democracia debe ser reivindicada, rescatada, perfeccionada. Como dijo el ex presidente español Felipe González, “la inmensa ventaja de la democracia no es sólo garantizar el buen gobierno, sino también que podamos cambiar el gobierno con nuestro voto”.

15-Trabajo, mérito y dignidad de las personas: Los últimos gobiernos han marchitado la dignidad de las personas. Han ahogado la meritocracia y las expectativas, las ganas de progresar, la iniciativa privada; han atrofiado el futuro, expulsando a los argentinos a otros horizontes. Een las próximas elecciones el campo no va a ser un espectador pasivo. El campo va a ser protagonista de la realidad nacional, de una nueva Argentina”.

Imágenes de la Expo Rural 2023 Imágenes de la Expo Rural 2023

Pino recordó el amparo judicial presentado por la SRA, en respuesta a los cuales, denunció, “el Gobierno nacional y la AFIP, en un embate coordinado, intentaron quitar la causa a los tribunales federales de Córdoba”. Sin embargo, destacó, “hace pocos días, el Poder Judicial, defendiendo el valor republicano de la justicia, ratificó a los jueces naturales de la causa, y garantizó así, la continuidad del proceso y el acceso a la Justicia para todos los productores del país”. Destacó también que la Justicia “debe ser rápida, eficaz e independiente” y resaltó el accionar de la Corte Suprema de la Nación “que por estos días resiste el embate del gobierno que ignora la división de poderes”. También arremetió contra el Banco Central al destacar la continuidad del reclamo “frente a las políticas que buscan hacer que el campo pague los errores económicos del Gobierno, como por ejemplo la resolución del Banco Central, que busca extorsionar a los productores, limitando su derecho a vender la soja y el trigo cuando lo consideren necesario”.

Y sobre la actitud del gobierno saliente y del que lo suceda se preguntó, retóricamente: “¿Cuándo será el día en que un gobierno saliente no deje al siguiente un campo minado de problemas por estallar? ¿Cuándo será el día en que el gobierno que asuma no se cruce de brazos quejándose de la famosa ‘pesada herencia recibida’?”. A quienes sean elegidos a toda la clase política, advirtió “les vamos a exigir la construcción de un país donde haya un futuro para cada argentino”.

El titular de la Rural concluyó su discurso recitando, como lo hacía Raúl Alfonsín en sus discursos de campaña electoral de 1983, el preámbulo de la Constitución Nacional acerca de la unión nacional, el afianzamiento de la justicia, la consolidación de la paz interior, la provisión de la defensa común, la promoción del bienestar general y la necesidad de “asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Tras lo cual declaró inaugurada la “centésima trigésima quinta Exposición Internacional de Agricultura, Ganadería e Industria”.