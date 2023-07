Massot: Bullrich tiene la determinación, audacia y consistencia para conducir el país

A poco de las elecciones primarias (Paso), el precandidato a diputado en tercer lugar de “Juntos por el Cambio”, Nicolás Massot, en diálogo con “el Retrato…” afirmó que Patricia Bullrich para este momento de la Argentina “tiene los atributos de determinación, audacia y de consistencia” para conducir el país. “Las Paso para nosotros son un proceso más consistente que para el peronismo, porque estamos definiendo un liderazgo en un espacio que es bastante parecido”, afirmó.

Nicolás Massot, el actual concejal en Tigre y precandidato a diputado en tercer lugar por la lista que encabeza Patricia Bullrich a nivel nacional, en diálogo con “el Retrato…”se refirió a la nueva etapa política que llevará adelante y a lo que se viene. “Lo municipal tiene un nivel que tiene que ver mucho más con tu vida diaria que con una especulación política e ideológica”, indicó.

“Uno, política local hace toda la vida, lo que hay que preguntarse cuáles son los momentos donde uno tiene además algo para aportar en lo provincial o nacional”, resaltó al mismo tiempo que hizo hincapié en su decisión de acompañar la lista que encabeza Patricia Bullrich a nivel nacional.

“Las Paso para nosotros son un proceso más consistente que para el peronismo, porque estamos definiendo un liderazgo en un espacio que es bastante parecido; en el sentido que, defendemos los mismos valores, tenemos un programa de políticas públicas comunes y los equipos son bastante parecidos y trabajan en conjunto. Estamos definiendo quién va a liderar y quién es el que conduce, no quién está y quién no”, expuso.

En tal sentido, consideró que Patricia Bullrich para este momento de la Argentina “tiene los atributos de determinación, audacia y de consistencia” en la representación política que ha ejercido en los últimos tres años. Sin perjuicio de ello, resaló que Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta también son personas esenciales dentro del liderazgo de Patricia.

“En la vereda de enfrente es más difícil decir que Massa o Grabois defienden un modelo de país parecido. En las Paso uno elige un espacio que debe tener consistencia y dentro de eso quién es el que conduce”, señaló.

Seguidamente, hizo hincapié en las declaraciones de la CGT contra Patricia Bullrich y apuntó: “Es una gran inconsistencia. La CGT tendría que hacerse cargo de un fracaso. La CGT hace 14 años que agrupa en su gremio la misma cantidad de empleados formales o menos. Hay un modelo que no está funcionando. No podes decir que no podes cambiar nada si hay un modelo que arroja malos resultados”.

“La Argentina tiene que generar empleo formal, agremiado y sindical, no informal como el que representa Grabois. El estado le tiene que dar la alternativa a esa gente de poder tener un empleo formal con cobertura de ART, obra social, con derecho jubilatorios, etcétera. Si la CGT dice que eso está funcionando, miente. En la Argentina no funciona y no podemos estar cerrados a reformarlo antes de discutir qué vamos a reformar”, expuso.

-Es factible que se pueda terminar la protesta social?

-Patricia no ha dicho que se va a terminar la protesta social, pero tenemos que lograr que la protesta social ocurra en un marco, donde esté garantizada la misma, pero que también sea compatible con el derecho a la movilidad, al trabajo y a libre circulación de los ciudadanos que tienen que llevar adelante sus vidas también.

INTENSA ACTIVIDAD PROSELITISTA

Cabe señalar que Massot, junto al Intendente Municipal Guillermo Montenegro, el senador Alejandro Rabinovich, las concejales Marina Sánchez Herrero, Marianela Romero y Vilma Baragiola, junto a integrantes de la Lista de Bulrich se acercaron pasado el mediodía a la Feria de las Colectividades donde fueron recibidos por sus autoridades; recorrieron los distintos stand y luego saborearon platos típicos de quienes allí exponen sus productos.

En horas de la mañana Nicolas Massot, precandidato a diputado nacional en la lista que encabeza Patricia Bullrich, fue parte de la inauguración de un nuevo local partidario acompañado por candidatos locales y provinciales.

Durante la inauguración sostuvo que “tenemos que recuperar el valor de las dos cosas mas importantes que la sociedad considera: su vida y su trabajo”. Y agregó “hoy el kirchnerismo se ha quedado sin relato porque la realidad se le vino encima. Me parece que eso le quita mucha legitimidad en la sociedad y eso es lo que va a producir un cambio”.