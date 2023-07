Aldana Echeverría: “Tengo la firme convicción que es por acá y desde acá”

Aldana Echeverría, se ubica cuarta en la lista de precandidatos a diputados provinciales, en la s a diputados provinciales por la quinta sección electoral en la lista de Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires como precandidato a Gobernador. En un acto de agasajo a Gustavo Posse, Echeverria dijo: “tengo la firme convicción que es por acá y que es desde acá”.

En primer término la joven dirigente social agradeció a los presentes y a su familia, en especial a su abuelo. “Como me toca ser anfitriona, como presidenta de la Juventud Radical de Mar de Plata y Batán y precandidata a diputada provincial, tengo la firme convicción que es por acá y que es desde acá. Cuando me refiero que es desde acá, me refiero a que es con cada uno de los vecinos de la ciudad de Mar de Plata que nos vienen acompañando hace ya tantos años y que recorren junto a nosotros, junto a la Juventud Radical de Mar de Plata y Batán, cada barrio de la ciudad, por eso tengo la firme convicción que es por acá”.

“El otro día charlando con los chicos de algo que nos preocupaba, que era la baja participación que se estaba dando en las últimas elecciones. No entendíamos muy bien el por qué ni cómo, pero llegamos a la conclusión de que cuando la política se aleja de la gente, que cuando la política se aleja de los vecinos, pasan estas cosas. Además de enojos, broncas y por sobre todas las cosas, una crisis de representación. Por eso decimos que todos los que militamos, los que hacemos política, deberíamos hacernos una pregunta, que debería actuar esa pregunta como filtro para ejercer o no la actividad. ¿Para qué hacemos política y por qué hacemos política? ¿Hacemos política para cambiarle la vida a los vecinos, para transformársela? ¿O hacemos política por el beneficio personal y por la obtención del poder solo por el hecho de tener poder? Nosotros claramente respondimos la primera, y los que pensábamos que podrían llegar a responder la segunda, creo que deberían dedicarse a otra cosa”, esgrimió.

En este sentido, dijo: “No solamente hoy tenemos la oportunidad de que los representemos en esta lista, sino que además tenemos la obligación, porque ustedes son los responsables de esto, porque cada uno de los vecinos que nos vienen acompañando hace tantos años. Creo que la vocación política necesaria para ejercer la actividad política sólo se lleva a cabo a través de la gestión que es la que efectivamente le cambia la vida al vecino y se la transforma para mejor”.

“Por eso creo que esta lista, y no solamente lo creo, lo afirmo, tiene a los exponentes más importantes del país en gestión. Gerardo Morales, el presidente de nuestro partido, transformó a Jujuy, y no solo la transformó, sino que la hizo un ícono en la línea de trabajo y de producción. Horacio Rodríguez Caleta transformó la ciudad de Buenos Aires, hoy es la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más segura de Latinoamérica. Guillermo Montenegro en Mar del Plata, hoy Mar del Plata tiene el índice de desempleo más bajo de la historia de la ciudad reciente. Pero por sobre todas las cosas, en materia de gestión, tenemos al exponente más importante para nosotros. Hoy San Isidro junto a Gustavo Posse es la ciudad ícono como faro de toda la República Argentina. Hoy San Isidro es la ciudad más importante que tiene la provincia de Buenos Aires, junto a Mar del Plata”, dijo Echeverria.

“Le pido a cada uno de los vecinos que me conocen, que nos conocen, que nos vieron crecer, que nos acompañen el 13 de agosto, que confíen y que sigan confiando porque no los vamos a defraudar, porque nunca los dejamos solos, porque saben lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Así que les pido a cada uno de los que están acá que cuando salgan hoy de este acto, redoblen el esfuerzo y que salgan a convencer a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos que este es el camino correcto. Así que les pido a cada uno de ustedes que redoblen el esfuerzo y que salgamos más convencidos que nunca hoy, para que el 13 de agosto tengamos el primer paso, el primer paso para que todos nuestros compañeros puedan hacer el gran cambio de nuestra vida”, sentenció.