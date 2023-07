Los aumentos en medicamentos alcanzan la sumatoria del 60% en el mes de julio

En el marco de la inflación que afecta a todos los sectores del país, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón, Mario Della Maggiora, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que “en junio hubo un aumento del 50% de los medicamentos mientras que en julio un 10% más”. A su vez, resaltó que no hay faltantes de medicamentos y que la demanda de las vacunas de calendario en farmacias es baja.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón, Mario Della Maggiora, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a los incrementos de precios que se han dado en los medicamentos en el último tiempo y apuntó que hacen hincapié en los mil primeros productos de consumo, que hacen al 80% de consumo. “En junio hubo un aumento del 50% de los medicamentos mientras que en julio un 10% más”, indicó y agregó que los incrementos siguen el proceso inflacionario.

Sin perjuicio de ello, Della Maggiora detalló que existe un compromiso por parte del gobierno nacional de aumentar ciertos medicamentos únicamente por debajo del índice de inflación. “Siempre en lo que tiene mayor impacto es en los primeros mil productos de consumo, que son el 80% del consumo total de medicamentos”, precisó.

A su vez, comentó que “el 45% de consumo de los medicamentos del país está dado por los afiliados al Pami, que tiene un precio distinto al de la venta al público de medicamentos, que es un 50% menos” y agregó: “Si bien el afiliado al Pami tiene entre un 83% y un 85% de cobertura en medicamentos, ese 15% que le resta lo hace a un 50% menos del valor público de un medicamento”.

“El impacto del aumento de un medicamento a aquellos grandes consumidores de medicamentos por ser afiliados al Pami, es inferior. Impacta mínimamente en la canasta de un jubilado. El costo para el afiliado a Pami casi no tiene incidencia en su costo de vida”, completó.

Al ser consultado por “el Retrato…”sobre si se registran faltantes de medicamentos, respondió que no. “Puede haber algún faltante de alguna marca, pero no de una droga en particular. A veces por cuestiones logísticas puede faltar alguna marca, pero los medicamentos son totalmente reemplazables. Si bien casi todas las drogas son importadas, no ha habido inconvenientes”, precisó.

Por último, se refirió al tema de las vacunas y remarcó que, en este momento, no hay una demanda de vacunas antigripales. “Las vacunas que están en el calendario son muy pocas las que se demandan en farmacia. El incremento de los precios de las mismas va en la misma línea que los medicamentos”, describió.