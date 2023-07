Gustavo Pulti: “Hay mucha gente que quiere una ciudad que tenga un proyecto”

Gustavo Pulti, dentro de la nueva alianza Encuentro Marplatense, busca ser Candidato Nacional. En diálogo con “el Retrato….” aseguró: “desde que gobierna Cambiamos en Mar del Plata, no se hacen más obras en la ciudad”.

En relación a las actividades de campaña, Pulti dijo: “Me encuentro, como pocas veces antes, una necesidad muy grande de muchos marplatenses que no quieren seguir así. Hay miles de marplatenses que no quieren seguir de esta manera, porque seguir de esta manera supone seguir sin biblioteca, seguir sin actividad cultural, seguir sin ver a la policía local en la calle y sin tener a quien pedirle ayuda. Para muchos comerciantes seguir de esta manera significa la imposibilidad prácticamente de resolver los trámites que se le imponen desde el municipio. Para muchos marplatenses seguir de esta manera supone no tener jamás un turno de salud, o tener que pagarle a alguien para que le consiga el turno“, aseguró Pulti.

“MUCHOS QUE COBRAN PARA DAR UN TURNO EN LAS SALAS DE SALUD”

En relación a pagar para conseguir un turno en dependencia de salud municipales, expresó: “Sucede y en muchos barrios está sucediendo. Hay incluso hasta números telefónicos de personas que ofrecen y publican su número para ofrecer el turno, en el centro de salud del barrio Centenario, por ejemplo. En el centro de salud del barrio Centenario, hay una persona en la puerta en la que se ocupa de conseguir turnos, se llama Maruca. Hay mucha gente que no quiere seguir así. Hay mucha gente que quiere tener una ciudad que tenga un proyecto y que ese proyecto le devuelva un presupuesto auténtico en la salud que signifique tener médicos en los Centros, que significa tener una máquina que pase seguido por el barrio, que la luz esté prendida, y una Municipalidad a la cual reclamarle una escucha. Esa situación hoy, mucha gente siente que no la tiene, que se pierde y que no tiene con quien hablar”.

En este sentido , agregó: ” otra cosa que le pasa a muchos marplatenses es que tienen ganas de hablar con aquellas personas que nos representan en la legislatura. Casi nadie habla con un Diputado. La gente tiene ganas de hablar con un Diputado, tiene ganas de tener relación con él, tiene ganas de tener un Diputado que represente los intereses de los representantes de los propios diputados“, agregó Pulti.

LOS POLIDEPORTIVOS A MITAD DE HACER

“La gente se lamenta de que habiéndose terminado el polideportivo del Centenario por el solo hecho de no conectar el gas, no se lo dieron al público con la piscina funcionando. Habiéndose terminado el polideportivo de Las Heras y funcionando el de Colinas de Peralta Ramos y el de Libertad, la gente lamenta que con ese ejemplo evidente de que los barrios lo están necesitando no se haya terminado el descargue. La gente entiende perfectamente bien que si un Gobierno pierde las elecciones en octubre, se tiene que ir en diciembre y lo que espera es que el que venga no tire por la borda los esfuerzos de lo anterior, sino que le dé continuidad“, dijo el ex Intendente.

HACE 8 AÑOS QUE EL GOBIERNO DE CAMBIEMOS NO HACE OBRAS

“Nosotros hicimos 23 Centros de Salud nueva. Hicimos el CEMA, la Ferroautomotora, hicimos el Emisario Submarino, pusimos 20.000 columnas del alumbrado, hicimos el COM, pusimos la cámaras, Mar del Plata no tenía cámaras, la gente esperaba que se siguieran haciendo obras; Pero hace 8 años, desde que gobierna Cambiamos en Mar del Plata, no se hacen más obras en la ciudad. El Centro Cívico de Libertad hoy está abandonado, hoy es un cementerio de autos. Lo cual le hace quedar muy mal a la ciudad, frente a los organismos financieros internacionales y particularmente frente al BID, que donó ese edificio en el marco del plan de acción del BID, porque al abandonarse ese edificio se abandonó el plan estratégico que recomendaba el desarrollo del oeste, abandonar el plan de acción del BID que recomendaba la desconcentración y el desarrollo del Oeste y también se abandonó el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, o sea que se abandonó mucho más que el edificio”

¿Por qué cree que se dio esto que califica de abandono?

Bueno, nosotros tenemos que entender con objetividad que esta es la ciudad que se propone Cambiemos. Porque 8 años gobernamos nosotros, 8 años gobernó Cambiemos. Yo te invito a que vayas y apoyes la mano en el CEMA y vas a ver que está. Te invito a que vayas y apoyes la mano en el Centro de Salud de Don Emilio o el de 9 de Julio o el de La Serena o el de 2 de Abril, los centros de salud están hechos. Yo te invito a que apoyes la mano en la Central de Monitoreo y está. Te invito a que apoyes la mano en la ferroautomotora y está. Ahora te invito a que apoyes la mano en alguna de las obras de estos 8 años de Cambiemos y son 8 años contra 8 años te vas a apoyar la mano en el aire”

LA EDUDACION MUNICIPAL ES UNA GRAN HERRAMIENTA

En relación a la educación, el precandidato diputado por Encuentro Marplatense, manifestó: “La educación municipal es una palanca fenomenal para el desarrollo. El único requisito que tiene es tener un proyecto de ciudad y valorar ideológicamente la educación. Con la educación municipal nosotros enseñábamos también instrumentista quirúrgico, cursos terciarios cortos con resultados inmediatos para la gente, radiología digital, enseñábamos a hacer aplicaciones. Esas carreras las creamos nosotros. Se pueden crear muchas más carreras. La educación municipal tiene más de 25.000 alumnos, tiene 17 primarias, secundarias, jardines de infantes, 33. Es una gran herramienta para el desarrollo humano y social. Para quien tiene un proyecto de ciudad lo vive como una gran herramienta, para quienes no tienen un proyecto de ciudad lo ven como un costo“.

HOY LA MUNICIPALIDAD SE ESTÁ QUEDANDO SIN MÉDICOS

Asimismo, en relación a la Salud, dijo: “el plan de escucha que llevó adelante el Acción Marplatense dejó muy en claro que hay dificultades enormes en la salud, especialmente en la salud mental, pero en realidad en todas las especialidades. La Municipalidad se está quedando sin médicos. La gente que trabaja de médico en la municipalidad lo hace por tener una fuerte vocación de querer abandonar el barco. Pero la Municipalidad no tiene insumos, la salud municipal no tiene insumos, no tiene profesionales y no tiene respuestas a la altura de lo que necesitamos los vecinos. Entonces, lo que estamos proponiendo con Fernanda Raverta, es volver a tener una inversión presupuestaria a la altura de lo que necesitan los vecinos“.

Finalmente agregó: “Nosotros llevamos la lista de prevención en salud del 1, 5% al 10%. Hoy el presupuesto de salud ejecutado no llega ni por casualidad al 50% de lo que tenía cuando terminamos nuestro gobierno. Nosotros hicimos 23 centros de salud nuevos. Después hicimos obras nuevas en los centros que estaban. hicimos a nuevo el centro de Salud del barrio Belgrano. Multiplicamos por cuatro la superficie del centro de salud del barrio Ameghino, Luro al 10.600. Ahora, esos centros de salud fueron una obra continua desde el primer mes de gestión hasta el último mes de gestión. Quedaron en obra el centro Hospitalito de Batán y Termas Huinco, así como quedaron, así están. con esos no hubiera sido 25 en total“, sentenció Pulti.