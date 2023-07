Galeano y las Lanchas Amarillas: “Hacen promesas, pero luego no cumplen nada…”

Luego de la presentación del proyecto de Ordenanza, que busca preservar las pocas lanchas amarillas que quedan, Vicente Galeano, presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, en diálogo con “el Retrato…” descartó que esta iniciativa se pueda llevar adelante. “Hacen promesas, pero luego no cumplen nada. No hay nada en concreto”, aseguró.

En tal sentido, Vicente Galeano, presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a las lanchas amarillas, que se ubican en la zona portuaria y que alguna vez fueron la marca registrada y la foto que identificaba esta ciudad, las cuales han comenzado a desaparecer con los años. “Actualmente somos unas 10 o 12 embarcaciones. Anteriormente, había sobre 240. Han ido desapareciendo por distintos motivos”, apuntó.

“La realidad es que cada vez hay menos recursos, porque los barcos van dejando las migas. La gente se cansa, vende los permisos y se van. Hay muchas cosas injustas detrás de todo esto, hay trabas y exigencia de muchos elementos de seguridad a las lanchas, cuando no tiene sentido porque vamos y venimos en el día. Todo tiene un costo y hay que pagar mucho dinero”, confesó el trabajador de 70 años, que desde los 14 se desempeña en esta actividad

“Hace una semana que no salimos a pescar por el mal clima”, remarcó y agregó que la actividad tiene momentos en que funciona y otros en lo que no pescan nada. “Los días que no se pesca nada, el combustible hay que pagarlo igual. Exigen muchas cosas”, remarcó al mismo tiempo que aseguró: “Voy a seguir pescando hasta que tenga fuerzas”.

Asimismo, señaló que los trabajadores que continúan en actividad son todas personas de más de 50 años, que toda la vida se desempeñaron en esta actividad. “Nosotros estamos asociados a la cooperativa de pesca y lo que pescamos lo entregamos ahí. No hay un estimativo de lo que se pesca, porque hay días que hay y otros que no hay nada, porque los barcos no dejan nada”, expresó el trabajador.

Cabe destacar que en los últimos días se presentó un proyecto de ley por representantes de la Fundación Fauna Argentina, el cual apunta a preservar las embarcaciones con el objeto de proteger los lobos marinos asentados en la escollera sur. “Siendo testigos del lamentable proceso de reducción que viene sufriendo estas embarcaciones, sin que se concreten medidas efectivas para revertir esa situación”, expresa el proyecto.

En relación a dicho proyecto, apuntó: “Las promesas se las lleva el viento. Te da bronca que tengamos que desaparecer así. Nadie hace nada y no se sabe qué va a pasar con todo esto. Hoy dicen que todo es blanco y mañana que es negro. Hemos ido a reuniones con autoridades del municipio, pero no hay nada claro”.

