El candidato a Diputado Provincial y los Uber “golondrina” que vuelan en Mar del Plata

Una enérgica defensa al trabajo marplatense hizo el precandidato a Diputado Provincia, Gustavo Pulti al referirse a las aplicaciones en el transporte que motiva rechazos entre los taxistas al estar hoy la ciudad “inundada” por choferes de Uber y Cabify. Tambien se refirió al transporte Urbano de Pasajeros, las industrias vinculadas al sector TIC, al Estadio Mundialista y las PASO que están llegando.

En diálogo con “el Retrato…” el ex intendente afirmó, al hablar de las aplicaciones en el transporte que “Hay que defender el trabajo marplatense y apoyar la adaptación a los nuevos tiempos que vivimos. El gobierno no tiene que enfrentarse con los taxistas. Tienen que permitir que la modernidad y las aplicaciones funcionen sin agredir el trabajo marplatense, para luego preguntarse “Por qué no hay una App marplatense para taxis y remises? Tenemos tecnología y conocimientos. Porqué no la hay? No la hay porque la decisión fue desinteresarse del trabajo marplatense. No se puede tapar el sol con las manos. Lo que no se puede hacer es abandonar a su suerte a taxistas y remiseros”.

Entiende que se debe “buscar una solución integral y modernizadora que les permita generar oportunidades para generar trabajos dignos “ ,para luego acotar que “también se debe controlar el trabajo de quienes vienen a funcionar solo los fines de semana , de cualquier lado de la Argentina y no son marplatenses”

Mas adelante se preguntó “cuál es el motivo de la “vista gorda” que hace el Gobierno Municipal . No se pueden evitar las aplicaciones, pero sí no sé puede abandonar a su suerte a taxistas y remiseros. Se los debe apoyar generando un desarrollo de una APP marplatense que permita competir en términos razonables, y se deben controlar que en las aplicaciones, que generan trabajo en todo caso, no sea gente que viene a hacer trabajos golondrinas”

“Hoy lo que tenemos es el “Uber Golondrina” que es el que no vive en Mar del Plata y viene a hacerse el fin de semana. Nadie dice que las aplicaciones que están en todo el mundo, nadie dice que no pueda haber ciertos tipos de controles”

EL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

En relación al Transporte Urbano de Pasajeros afirmó de forma contundente que “hay que hacer una nueva licitación. Es imprescindible que se deje de postergar y de diferir la decisión política de licitar el transporte público de pasajeros. Imprescindible. Yo creo que una nueva licitación es necesaria y eso es estar dentro de las normas, de la ley y de un contrato de previsibilidad. La prórroga no le sirve a nadie. Hoy están sin contrato”.

LAS INDUSTRIAS VINCULADAS AL SECTOR TIC

Calificó de imprescindibles a las industrias vinculadas al sector TIC “ ya que son fundamentales para la innovación y el desarrollo económico de Mar del Plata. Eso garantiza trabajo de calidad para los jóvenes y las nuevas generaciones. Así como se necesita una máquina para hacer pulloveres, para producir software se necesita el capital humano con ciertas habilidades”.

No tuvo dudas en decir que “Eso se logra si el Estado estimula las vocaciones y si desde niño empieza a formar chicos con habilidades y conocimientos para producir software. Por eso se crean las carreras afines. Y se enseña a programar desde primaria y secundaria”

Recordó en este aspecto que “ Nosotros creamos la Escuela de Artes y Oficios Digitales en el predio del Parque Informático. Todo ese proceso se interrumpió y se dejaron de sembrar las posibilidades de producir software y la escuela de arte y oficios digitales la convirtieron en un alojamiento de la policía; hoy es un hotel de la policía, como la Estación de Cruceros”.

“ Esos abandonos le cuestan mucho a las generaciones presentes y futuras de los marplatenses. Cada día hacen falta más programadores. Más software y técnicos en software. Mar del Plata fue líder y perdió ese liderazgo cuando eligió un gobierno que se jactaba de no usar celulares”.

EL ESTADIO MUNDIALISTA.

La actual situación estructural del Estadio Mundialista fue otro de lo temas expuestos por Pulti. En este sentido dijo “más allá de los daños que presenta, el no tener fútbol de verano es el problema. Todo lo que conlleva no tener un estadio es parte del abandono. Así como están cerradas las bibliotecas está cerrado el estadio mundialista. Hay deterioro y abandono en el natatorio, en las pistas, en los barrios. Hay un abandono grave y significativa. El gobierno tiene plazos fijos. Deberían contar qué es lo que ellos proponen. Se lo tienen que contar q los marplatense”.

LAS PASO QUE ESTÁN LLEGANDO

Pulti, señaló que en sus recorrida por los distintos lugares de Mar del Plata que no percibe “desinterés en la política. Converso con mucha gente con ganas de saber qué soluciones alternativas hay a los problemas de hoy. Hay quienes están desinteresados pero no es la primera vez dónde se percibe cierta apatía, pero el día de las elecciones es probable que no se dé de ese modo”.