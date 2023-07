Iguazú, Mendoza y Bariloche fueron los destinos más elegidos por los marplatenses

En el marco de las vacaciones de invierno y pese a la situación económica que atraviesa el país, muchos marplatenses decidieron armar sus valijas y tomarse unos días de descanso lejos de la rutina y de la ciudad. Así, Iguazú, Mendoza y Bariloche fueron los destinos más elegidos para pasar 4 o 5 días mientras que las consultas sobre lugares en el exterior también fueron recurrentes. Además, anuncian que “la gente se adelanta a comprar viajar al exterior por el hecho de que no saben qué va a pasar después de agosto”.

Gastón, uno de los socios de la Agencia marplatense de Turismo “Calipso Viajes”, que funciona en forma virtual desde la pandemia, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector, las ventas que han llevado adelante en estas vacaciones de invierno, los destinos más elegidos por los marplatenses y la cantidad de días que destinaban para vacacionar. Además, dio detalles sobre el Previaje 5 y lo que se viene para el sector.

“Tuvimos consultas de todo tipo para las vacaciones de invierno: sobre destinos nacionales y del exterior”, remarcó el empresario turístico marplatense al mismo tiempo que destacó a Iguazú, Bariloche y Mendoza como los destinos del país más elegidos por los marplatenses para pasar unos días de las vacaciones estivales.

Asimismo, detalló que, en relación a Iguazú, la mayoría contrató paquetes de 4 días mientras que para Bariloche se decidían por 5 noches. “La mayoría armó viajes por menos de una semana de tiempo”, precisó el referente del sector turístico local.

En tal sentido, Gastón aclaró que también recibieron en la agencia muchas consultas para vacacionar en fechas cercanas a las vacaciones de invierno a diferentes destinos. “Tuvimos muchas consultas de marplatenses para viajar al exterior del país como ser España o el Caribe principalmente. Respecto a Brasil, no se registraron muchas consultas”, indicó.

Previaje 5: “Cuando son plazos cortos, implica

algunas ventas más, pero no es significativo”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el Previaje 5 y las expectativas del sector en relación al mismo, respondió que no tienen mucha información al respecto y que desconocen la fecha en podría regir el mismo. “No se sabe mucho hasta el momento que lo sacan, porque si lo anuncian con mucha anticipación, se frenan las ventas de los meses anteriores, porque la gente espera lógicamente a que llegue el Previaje para comprar”, explicó.

“Es muy probable que lo anuncien tres o cuatro días antes al Previaje. Las expectativas, depende mucho de los plazos. Cuando son programas cortos, como la edición anterior, no implicó demasiado porque no nos dan los tiempos a nosotros como operadores de viajes para procesar las reservas, que demoran entre 24 y 72 horas”, detalló y agregó: “Cuando son plazos cortos, implica algunas ventas más, pero no es significativo”.

“La gente se adelanta a comprar viajar al exterior por el

hecho de que no saben qué va a pasar después de agosto”

Por último, se refirió a las nuevas medidas dispuestas por el gobierno nacional y a la variación del valor del dólar. “Tenemos mucha incertidumbre en el sector. No sabemos qué va a pasar, pero sí notamos que la gente se adelanta a comprar viajar al exterior por el hecho de que no saben qué va a pasar después de agosto”, resaltó y agregó: “Los vaivenes del dólar frenan un poco, pero la realidad es que el turismo no se rige por el dólar blue, sino por el oficial. No ha variado mucho en el último tiempo”.