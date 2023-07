Vacaciones de invierno: Mar del Plata con un 50% de ocupación extrahotelera

Transcurrida la primera semana de las vacaciones de invierno, Guillermo Rossi, titular del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” destacó que el nivel de turismo que hay en la ciudad “es muy bueno” y detalló que hay un 50% de ocupación extrahotelera. A su vez, admitió que “el alquiler de propiedades por 36 meses es nulo”

Guillermo Rossi, titular del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” analizó lo que fue la primera semana de las vacaciones estivales, las reservas y lo que se viene para el sector. Además, se refirió a la ley de alquileres y a la necesidad que hay en el sector que la misma se modifique como así también hizo hincapié en la influencia de las nuevas medidas económicas en lo que respecta a la compraventa de propiedades inmuebles.

“En promedio, hay una ocupación de entre un 50 y un 60% en Mar del Plata. Hay que tener en cuenta que la oferta extrahotelera es muy inferior a la que hay en verano, es reducida, porque hay muchos departamentos que están alquilados por temporada de invierno a estudiantes y que venimos de fines de semanas largos todos los meses”, explicó el titular del colegio de Martilleros de General Pueyrredón y subrayó que, por ello, “el nivel de turismo es muy bueno”.

Alquileres: “El alquiler de propiedades por 36 meses es nulo”

Asimismo, se refirió a las propiedades que hay en alquiler actualmente en Mar del Plata y cuestionó la ley vigente. “Hubo muchísimo movimiento de alquiler de propiedades para estudiantes. Muchas propiedades se retiraron del alquiler de 36 meses para destinarlo a alquileres temporarios y ventas”, sostuvo

“El alquiler de propiedades por 36 meses es nulo, porque al no poder modificarse los contratos por un año y, teniendo en cuenta la inflación que hay, los propietarios no se tientan en alquilar”, subrayó y comentó que, incluso, cuando aparece una propiedad en alquiler por 36 meses se alquila en el día, en tanto “la oferta sigue siendo muy baja, la ley sigue sin modificarse y las consultas son muchas”.

Ley de alquileres: “No sabemos cuáles son los argumentos

que tienen para considerar que la normativa es buena ”

En tal sentido, Guillermo Rossi remarcó que desde el sector se encuentran con muchas expectativas en relación a la modificación de la normativa que rige actualmente en el tema de alquileres y consideró que no se va a modificar durante este año, en tanto “los legisladores están en temas políticos y se olvidan de la gente que necesita viviendas”.

“Hay dos proyectos, que tienen mucha diferencia entre sí, principalmente en lo que es el ajuste semestral que propone la modificación y el contrato por dos años. La ley que tenemos tiene el apoyo del oficialismo, pero no sabemos cuáles son los argumentos que tienen para considerar que la normativa es buena y no aceptar esta modificación”, expresó y agregó que “lo grave es el proceso inflacionario, porque al haber inflación llegar a un ajuste de más del 100% al año es gravoso para el inquilino y para el propietario también, ya que no puede estar un año con el mismo alquiler”.

Además, Rossi explicó que “las dos propuestas están cerradas y no se llega a un consenso” y agregó: “Con tanta diferencia política, dudamos que se vuelva a tratar el tema antes de agosto” al mismo tiempo que aclaró que desde el Colegio de Martilleros se encuentran llevando adelante distintas reuniones a los fines que la ley se apruebe, “para el beneficio de los propietarios e inquilinos”.

Compraventa de propiedades: “A diferencia de lo que

parecería ser, el mercado se sigue moviendo bien”

Seguidamente, hizo hincapié en la compraventa de propiedades y apuntó que hay movimiento en de compra en lo que es departamentos de uno y dos ambientes como así también en terrenos y lotes cercanos a la costa. “La actividad inmobiliaria es diferente a la economía en general, no sigue una línea en lo que es aumento de dólar y demás medidas económicas. La gente opta por invertir buscando un refugio para su dinero. A diferencia de lo que parecería ser, el mercado se sigue moviendo bien”, remarcó el titular del Colegio de Martilleros de Mar del Plata.