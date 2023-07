Florencio Randazzo: “Mar del Plata debería tener 4 ó 5 frecuencias de trenes por día”

En el marco de la campaña presidencial, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo visitaron la ciudad, para presentar su espacio político Hacemos por Nuestro País. En diálogo con “el Retrato…” el actual Diputado Nacional habló, partiendo desde su gestión, sobre la necesidad de recuperar el tren: “nosotros sí que estamos de acuerdo en un plan de reconstrucción del sector ferroviario y fundamentalmente del sector ferroviario de carga”, manifestó.

“No existe el amor si no las pruebas. Yo asumo después la crisis de la tragedia de Once. Incorporamos 1.140 coches a un costo 50% más económico de lo que salía la reparación de un tren del año 62. Renovamos la línea Roca, el Sarmiento, el Mitre, el Belgrano Sur, el San Martín, electrificamos la Plata Buenos Aires y empezamos con los trenes larga distancia. Rosario doble vía nueva en tiempo record con trenes nuevos y estación nueva. Mar del Plata”, comenzó diciendo y agregó: “Lo que pasa es que hay que seguir gestionando, no fuimos y no se siguió gestionando por eso hay que votar gente que gestione”.

En esta línea agregó: “Mar del Plata debería tener mínimo 4 o 5 frecuencias por día ¿porque no está? ¿Por qué no hay tantas frecuencias? ¿Porque no tarda lo que debería tardar? Si la vía fue reparada, evitamos la curva de Chascomús evitando 11 pasos a nivel que era una obra que estaba prometida hace 50 años, la hicimos en tiempo récord, y el tren tarda más de lo que tardaba hace 40 años atrás, con trenes que andan a 160 kilómetros de velocidad ¿Porque hay cientos de pasos a niveles clandestinos? Eso se resuelve con gestión. Mar del Plata debería tener no menos de 4 o 5 frecuencias diarias a Buenos Aires”.

“Queremos la recuperación no solamente del tren de pasajeros”

“Esto tiene que ver con el compromiso que uno tiene en este caso para blindar el transporte de calidad a los ciudadanos de la Argentina, una colectividad con una ciudad de las más importantes turísticamente digamos con gestión. Entonces por supuesto nosotros queremos el proceso de recuperación no solamente del tren de pasajeros . En nuestra gestión tramitamos un préstamo por 2.500 millones de dólares a China. Cuando se habla de China saben que hay que preguntar a los candidatos que vienen qué concretaron con China. Nosotros trajimos 100 locomotoras con ese préstamo que vinieron de Argentina y que funcionan, 3.500 vagones para transporte de carga; e iniciamos obras por 1.250 millones de dólares que todavía las están ejecutando. Fíjense el tiempo que pasó. Por eso yo insisto mucho en la necesidad de que haya un ámbito de neutralidad para saber quién miente, quién dice la verdad”, dijo el Diputado.

Además, contó: “Cuando sacamos el préstamo con el BID para hacer la electrificación de la plata a Buenos Aires, el BID nos otorgó 500 millones de dólares. Se presentó una única empresa que fue Supercemento y en aquel momento había dudas si había que adjudicar o no. Yo dije yo lo adjudico y compramos los trenes. Nos fuimos con la obra inaugurada y nos dieron 700 millones de dólares para el San Martín. Se presentaron 14 empresas, ganó Supercemento, nosotros ya nos habíamos ido. Al poco tiempo que nos fuimos ocurrió esto, ¿y saben qué pasó? Perdimos 700 millones nunca la adjudicaron, ni en los 4 años de Macri, ni en los tres años y medio de este gobierno, entonces se postergó la posibilidad que la línea San Martín tenga mayor frecuencia y trenes que no contaminen por falta de gestión y compromisos”.

“Nosotros sí que estamos de acuerdo en un plan de reconstrucción del sector ferroviario y fundamentalmente del sector ferroviario de carga” manifestó y agregó “sabemos lo que nos baja muchísimo los costos para dar la competitividad a aquellos centros de producción que están alejados de los centros de consumo con el mercado de los puertos”.

Los trenes de carga y Moyano

En relación al tren de carga y el posible enojo de Moyano, Randazzo dijo: “no ha sido un problema de Moyano. Yo no tengo buena relación con Moyano, pero es injusto exculparse uno cuando no hay responsabilidad de los funcionarios. En última instancia, la responsabilidad es de los funcionarios. Porque el tren se complementa con el camión: El camión transporta 300 kilómetros como máximo, el resto es el tren. Tenemos un potencial enorme”.

En esta línea Schiaretti agregó: “Tenemos un país plano, si no hay transporte de carga es inconcebible. Las vías están hechas tan bien allá en inicio del siglo pasado, finales del siglo XVIII, que por lo menos yo veo toda la parte de Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, que es el lugar que nunca se inunda, por donde pasa el tren. O sea, fíjense lo bien que está en esa línea, un país claro que no tenga transporte de carga es realmente inconcebible. Y que lo hayamos perdido, que hemos más que duplicado la exportación de granos en las últimas décadas, pero seguimos utilizando los transportes de carga. Es inconcebible”.

“Argentina necesita hombres y mujeres que gestionen”

Finalmente, Randazzo dijo: “La Argentina necesita hombres y mujeres que gestionen. La política sirve para mejorar en la vida de la gente, si no, no sirve. Y Juan Schiaaretti es un ejemplo de eso, como progresó Córdoba, él hablaba del valor y respeto a las instituciones, hablaba del Estado, qué tipo de estado nosotros queremos y tenemos en nuestra construcción en la defensa a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, con educación de vanguardia como la tiene el Córdoba, un estado que promueva el desarrollo de obras importantes para mejorar la infraestructura y darle competitividad a la economía, complementado con el sector privado. Yo soy un hombre de gestión, como es Diego Bossio, somos hombres de gestión, podemos contar lo que hicimos, hay que preguntarle a cada uno de los candidatos que vienen acá, preguntarle cuando tuvieron algún tipo de responsabilidad en qué mejoraron la vida de la gente”, sentenció.