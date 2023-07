Habló la mamá de Iara: “Hoy yo tengo solo tres huesitos y un sinfín de preguntas”

A menos de 24 horas de tener la lastimosa noticia que los restos óseos, hallados en un descampado en Brandsen al 10.000, corresponden a Iara Nardelli; su mamá Mariela Quintanilla, en conferencia de prensa, pidió que la Justicia investigue qué pasó con su hija.

“Lo único que quiero decir es que, a raíz de un intento de suicidio, la jueza (de Familia) decide sacarme a mi hija, la internó en una institución porque consideró que ahí iba a estar cuidada y hoy yo tengo solo tres huesitos y un sinfín de preguntas. No me voy a conformar con que me digan que fue un suicidio, voy a luchar por saber la verdad”, dijo Quintanilla.

En la conferencia de prensa estuvo presente Marta Montero, mamá de Lucía Perez, quien cuestionó la actuación de la Institución “Aldeas Infantiles” y a la Justicia: “¿Quién la buscó? Desapareció el 30 pero la empezaron a buscar el 7 de julio, cuándo su mamá fue a hacer una denuncia en la fiscalía. ¿Se la sacaron a su mamá para esto? Es un disparate, no tiene lógica”, disparó.

Asimismo, se cuestionó que Aldeas Infantiles no haya tomado medidas ante la desaparición de la adolescente tampoco estaban al tanto que la chica se había ausentado del colegio. “Tenemos muchas dudas. Desde un comienzo la fiscal dijo que había sido un suicidio y que se la comieron los perros. Si eso hubiera pasado debería haber rastros de sangre, tejidos… Da la sensación de que es una tomadura de pelo”, Claudia Denis, allegada a la mamá de Iara.

“Qué hace el Estado cuando está cuidando a tu hijo. Qué hace el Estado que no está cuidando a nuestros niños, es nuestra pregunta como mamás. Somos un número más, no les importa, no les interesa saber qué realmente pasó con Iara. La Fiscal dice que se comieron a la nena los perros, pero la campera de la nena se encontró, según sus dichos, completa, no estaba rota, no tenía nada“, sentenció Denis.