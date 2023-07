Giri: “Los que hoy se proponen como la alternativa, dejaron la ciudad fundida”

El precandidato a diputado nacional, Emiliano Giri, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó que “los que hoy se proponen ser alternativa en la ciudad, dejaron a una Mar del Plata fundida” y remarcó que habrá unidad dentro de su espacio, luego de las elecciones primarias, en cuanto afirmó: “Después del 14 de agosto vamos a trabajar todos juntos”. A su vez, adelantó que se va a convertir en un gestor de los 4 ejes temáticos en la discusión futura de la ciudad: la actividad pesquera, la actividad hidrocarburífica, el turismo y la agroindustria.

El precandidato a diputado nacional, Emiliano Giri, en diálogo “el Retrato…” remarcó que “a partir del 13 de agosto se empieza a definir en qué sociedad vamos a vivir los argentinos en los próximos 10 años” al mismo tiempo que destacó que las principales figuras de la lista, entre ellas Gustavo Posse, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, “están planteando que la transformación de la argentina tiene que estar acompañada de la construcción del poder, porque sin el poder, no se puede transformar nada”.

“No es a todo a nada en la Argentina, porque el país tiene que recuperar la política y capacidad de diálogo, entendiendo que la sociedad elige a los gobernantes en pos de resolver los problemas que tiene”, indicó y resaltó el vínculo que tuvo Horacio Rodríguez Larreta con los vecinos de Mar del Plata, en el marco de su visita, en tanto aseguró: “Es una persona que cuando se ha tenido que plantar frente al gobierno se ha plantado. Lo mismo frente a los narcos”.

Asimismo, aseguró que “Horacio tiene el mejor equipo para transformar la Argentina” y destacó también la figura de Diego Santilli. “La sumatoria de personalidades que tenemos nos permite tener una visión muchísimo más amplia para reconstruir la argentina de cero. Hoy, hay que ver cómo se reconstruyen los cimientos del país, que tienen que ver con la educación, seguridad, salud pública, con cómo nos insertamos en el mundo, etcétera”, sostuvo.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobe cómo ve a la ciudad, en comparación con otras localidades de la provincia de Buenos Aires, respondió: “Mar del Plata tiene a un intendente que se ha puesto a trabajar desde el día uno para salir de la ciudad del no y para que la misma recupere ese posicionamiento que hace algunas décadas perdió” y aclaró que “se viene de un proceso donde la ciudad estaba apagada”.

“Los que hoy se proponen ser alternativa en la ciudad, dejaron a una Mar del Plata fundida. Guillermo Montenegro se puso a trabajar para facilitarle la vida al comerciante. Si además tenemos la posibilidad que la Provincia y Nación nos acompañe y no nos discriminan, tal como lo vienen haciendo, no tengo dudas que Mar del Plata va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando y se va a poder transformar”, expuso.

Asimismo, se refirió a las críticas de la oposición respecto al actual jefe comunal y remarcó: “No vamos a entrar en ningún tipo de agravio. Vamos a continuar trabajando para que los vecinos de Mar del Plata vivan mejor, para que la desocupación siga bajando, para que los emprendedores puedan abrir sus comercios, para que más empresas se radiquen en la ciudad y para que el puerto pueda desarrollarse”.

Seguidamente, en caso de acceder a una banca en la Cámara, Giri aseguró que se va a convertir en un gestor de los 4 ejes temáticos en la discusión futura de la ciudad: la actividad pesquera, la actividad hidrocarburífica, el turismo y la agroindustria, en tanto “tenemos el cordón frutihortícola más importante de la provincia de Buenos Aires”.

“Hay que recordarle a los marplatenses y batánense a la ciudad fundida y apagada que dejaron en 2015 como así también que militaron en 2019 el cierre de las escuelas y el cierre de los comercios, sin importarle la vida de los vecinos de General Pueyrredón”, expuso al mismo tiempo que adelantó que continuarán recorriendo las distintas jurisdicciones y recibiendo dirigentes nacionales como José Luis Espert, Miguel Ángel Pichetto, Gustavo Posse, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

-¿Ves la unidad después del 14 de agosto?

-Después del 14 de agosto vamos a trabajar todos juntos. No hay dudas. De parte nuestra, en la campaña nos dedicamos a contarles a los argentinos cómo vamos a cambiar el país. Estamos presentando 45 propuestas en los 45 días de campaña, porque lo que viene no es a todo o nada, sino cómo vamos a transformarles la vida a los argentinos. El cómo tiene que ver con la propuesta, no con el diagnóstico. Hay que explicar qué vamos y cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que está haciendo todos los días Horacio Rodríguez Larreta.