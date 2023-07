Del Caño: “Los demás candidatos plantean es que hay que seguir ajustando abajo…”

El Diputado Nacional Nicolás del Caño precandidato a vicepresidente en la fórmula con Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) recorrió la ciudad en el marco de la campaña electoral y en diálogo con “el Retrato…” e instó a los marplatenses a que “no voten en blanco, que apoyen una fuerza de trabajadores como el Frente de Izquierda, que es la única alternativa y el único mensaje que realmente le puede dañar a los dueños del poder”.

“Estamos recorriendo todo el país junto a Myriam Bregman, nuestra precandidata presidenta, con el objetivo y el desafío de poder hacer una elección importante del frente de izquierda porque vemos justamente que los demás candidatos lo que te están planteando es que hay que seguir ajustando a los de abajo, Massa lo lleva a la práctica aplicando el plan del Fondo, cumplieron inclusive las metas que estaban planteadas con el FMI el año pasado. Bullrich y Larreta se pelean a ver quién va a ajustar más rápido y bueno, Milei con sus delirios de la dolarización que en realidad implicaría una mega devaluación”, dijo Del Caño.

En relación a las diferencias con la última elección, del 2021, el legislador nacional manifestó: “Creo que ahora hay una experiencia que se ha profundizado con este gobierno, ya lo habíamos visto en el 2021 que había un descontento muy grande, creo que eso se ha profundizado con este gobierno y por supuesto con el gobierno anterior y eso lleva quizás a muchas personas a no votar o a votar en blanco y por eso nosotros estamos haciendo una fuerte convocatoria a toda esa gente que quiere darles un mensaje que quiere debilitar a los que siempre han gobernado que quieren una alternativa que no se queden en su casa, que no voten en blanco, que apoyen una fuerza de trabajadoras, de trabajadores como el Frente de Izquierda, que es la única alternativa y el único mensaje que realmente le puede dañar a los dueños del poder”, sostuvo Del Caño.

Consultado sobre la unidad en la Izquierda, manifestó: “Yo creo que la izquierda en primer lugar ha logrado algo inédito que es la unidad alrededor del frente de izquierda. Más allá de las distintas listas que se presentan ahora, la lista que encabezamos con Myriam, la lista de los compañeros del MST y el PO, creo que esto es inédito porque llevamos 12 años de Frente Izquierda. En algunos casos tuvimos PASO, distintas listas, en la PASO llevamos una lista unificada, pero siempre en octubre vamos todos juntos y también en la lucha en las calles, en la pelea de cada sector y eso es lo que nos distingue. Ahora en Jujuy, donde se mostró que el peronismo y el radicalismo votaron esa reforma constitucional, cercenando derechos como el derecho a la protesta, intentando avanzar sobre las comunidades originarias, la entrega de los bienes comunes naturales como el litio, y la izquierda fue la única fuerza que estuvo con el pueblo en las calles, y creo que eso hay un reconocimiento fuerte“.

En este sentido, Del Caño manifestó: “todos te dicen vamos a ajustar aún más de lo que ya se está haciendo hoy a los de abajo entonces cómo hacemos para enfrentar eso bueno fortaleciendo a la izquierda preparándonos para eso que es la forma de poder no sólo resistir sino plantear una alternativa que reorganiza el país desde abajo”.

Asimismo, el precandidato se refirió a la relación de la Izquierda y la juventud: “yo creo que muchos jóvenes apoyan a la izquierda. El crecimiento de Milei no se ha dado sobre quienes apoyaban a la izquierda, sino sobre quienes apoyaban a Juntos por el Cambio y también al peronismo. Creo que el desafío está en explicarle a muchos de esos jóvenes y a mucha gente que quizás por un voto bronca piensa en Milri, qué es lo que plantea Milei, porque algunos creen que esto de la dolarización va a significar que lo que cobras en peso que es una miseria lo vas a cobrar en dólares. Eso es falso porque no vas a cobrar en dólares, sino que va a implicar una mega devaluación”.

“Hay que explicarle que quiere avanzar, por ejemplo, en contra de la educación sexual integral, algo básico, elemental. Hay que explicarle a toda esa gente que quiere las escuelas voucher, es decir, avanzar en la privatización, en lo que es la educación de mercado tan cuestionada en Chile, ese es el modelo de las escuelas voucher lo aplicó Pinochet con la dictadura genocida. Hay que explicarle que quieren privatizar la salud pública, es decir, que si no tenés plata no te podés atender. Hay muchas cosas que cuando vos conversás con la gente no las conocen y piensan bueno voto a Milei es como una especie de voto bronca, pero lo que no se conoce quizás es que detrás de este personaje se defienden los intereses de los grandes grupos económicos más concentrados. Por eso la única alternativa es el Frente de Izquierda“, sentenció.

Rosa Maugueri, precandidata a Intendente

Por su parte, Rosa Mauregui, precandidata a intendente por el mismo partido dijo: “Vemos que Mar del Plata es una de las ciudades con mayor precarización laboral, con salarios muy por el piso, producto de este ajuste que se ha profundizado y ya gobernaron todos. Las dos opciones que se presentan ya han gobernado al servicio de los poderosos y entonces desde la izquierda planteamos una alternativa justamente para resistir a esos planes de ajuste y de saqueo”.

En este sentido, agregó: “Ahora tenemos el tema de las petroleras en Mar del Plata y con eso vemos que ya no hay ningún territorio en Argentina que escape al extractivismo. Serán las mineras, el agronegocio y en Mar de Plata son los pulpos petroleros mundiales, los responsables del calentamiento global, que vienen acá a saquear nuestros bienes comunes naturales y dejarnos el pasivo ambiental, y no es cierto que genere progreso, empleo o trabajo, sino que lo que va a hacer es un negociado para las multinacionales, como ya es la minería, como ya son las petroleras en otros lugares, pero además con unas técnicas extractivas que son completamente destructivas para la biodiversidad. El otro día ya vimos los derrames, las explosiones, no solamente en Perú, al norte de México, este tipo de plataformas y esto es lo que quieren hacer en Mar del Plata y lo hacen en toda Latinoamérica y Sudáfrica porque ya en el norte no lo pueden hacer más”.

Finalmente, consultada sobre la posibilidad que la Izquierda tenga dos bancas en el Concejo Deliberante, Mauregui dijo: “Sería muy importante que suceda para desnudar todos los negociados que hay en esas instituciones. Vemos el rol de la izquierda que juega en el Congreso, que si la izquierda no está, hay cosas que no se tratan. No se trata el tema de las cooperativas. Si no estuviese la izquierda no se hubiese levantado ninguna voz contra el ajuste a los jubilados, no se hubiese levantado una voz contra el presupuesto de ajuste que redujo el presupuesto en salud, en cultura, en educación. Lo mismo lo vemos en Jujuy, que tenemos también muchos legisladores, y en esta reforma que quiso impulsar el gobierno de Gerardo Morales, los constituyentes de la izquierda estuvieron ahí para transmitir en vivo porque habían prohibido que ese debate que reformaba la constitución nada más y nada menos, el pueblo lo pudiera escuchar”

“Entonces la izquierda jugó un rol en hacer transmisiones en vivo para que no se conocían los documentos. Todo eso fue el rol de la izquierda y después cuando ya estaba consumada esa reforma, salir a las calles, renunciar a las bancas como hicieron el Jujuy, Alejandro Vélez y Natalia Morales, y ser parte de las movilizaciones del pueblo para rechazar esa reforma que quisieron imponer y que en gran parte impusieron. Entonces la voz de la izquierda es muy importante en esos lugares porque si no hay negociados que no se expresan, que no aparecen, que nadie va