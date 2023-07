“Barbie” y “Oppenheimer” los estrenos cinematográficos de la semana

“Barbie” y “Oppenheimer”, son las dos producciones que se integran a la cartelera de cine en plenas vacaciones de invierno, sumándose a la ya de por si variada oferta de películas para estos días en los que las propuestas de entretenimiento son más que bienvenidas.

Barbie

En 1959, Barbie (o Barbara Millicent Roberts, su nombre completo) irrumpió en las góndolas estadounidenses y rápidamente lo cambió todo, aunque no estuvo exento de críticas por considerarla una clara mala influencia en relación a la diversidad corporal y a los estándares de belleza hegemónicos.

Ese halo de contradicciones es lo que da rienda suelta a esta primera adaptación cinematográfica en carne y hueso de la muñeca (que ya tiene más de cuarenta títulos animados en su franquicia infantil), ambientada en Barbie Land, la colorida y alegre tierra en la que la protagonista -junto a su eterno amigovio Ken y las muchas versiones de ambos- pasa los días creyendo que había conseguido con su mera existencia la equidad entre niñas y niños, y por ende entre mujeres y varones, en el mundo real.

Pero cuando sus pies, siempre en puntitas, tocan el suelo y la perfección de su rutina se descontrola, Barbie sospecha que algo anda mal, y pronto descubre que la tristeza y los pensamientos negativos de su dueña son el motivo detrás de estas fallas en el tejido espacial que, sin mucha lógica ni necesidad de explicaciones, las separa. Ahora, la única opción que tiene para que todo vuelva a ser como antes es peregrinar hacia nuestra realidad para encontrar y reparar el origen de los defectos.

De la escritora y directora nominada al Oscar Greta Gerwig (“Little Women,” “Lady Bird”), “Barbie” está protagonizada por los nominados al Oscar Margot Robbie (“Bombshell”, “I, Tonya”) y Ryan Gosling (“La La Land”, “Half Nelson”), junto a America Ferrera (“End of Watch”, las películas de “Cómo entrenar a tu dragón”), Kate McKinnon (“Bombshell”, “Yesterday”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65”), Issa Rae (“The Photograph”, “Insecure”), Rhea Perlman (“I’ll See You in My Dreams”, “Matilda”) y Will Ferrell (las películas “Anchorman”, “Talladega Nights”).

La película también está protagonizada por Ana Cruz Kayne (“Little Women”), Emma Mackey (“Emily”, “Sex Education”), Hari Nef (“Assassination Nation”, “Transparent”), Alexandra Shipp (las películas de “X-Men”). , Kingsley Ben-Adir (“Una noche en Miami”, “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (“Grace y Frankie”), Jamie Demetriou (“Cruella”), Connor Swindells (“Sex Education”, “Emma”), Sharon Rooney (“Dumbo”, “Jerk”), Nicola Coughlan (“Bridgerton”, “Derry Girls” ), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), y la ganadora del Oscar Helen Mirren (“La Reina”).

Gerwig dirigió “Barbie” a partir de un guión que escribió junto al nominado al Oscar Noah Baumbach (“Marriage Story”, “The Squid and the Whale”), basado en Barbie de Mattel.

“Oppenheimer”

Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un épico thriller sobre la paradoja de un hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

La película refleja la gloria y castigo de un hombre extraordinario, que en su genialidad llegó teorizar sobre terrenos a los que nunca había llegado el hombre desde las teorías de Albert Einstein con el que se relacionó, pero que también contribuyó de manera decisiva a crear un arma que el 6 de agosto de 1945 mató al instante a 66.000 personas en Hiroshima y tres días después otras 70.000 en Nagasaki, aunque por la radiación posterior a ambas explosiones se calcula que las victimas llegaron a las 250.000.

Pero el filme recorre cada uno de los hitos que llevaron a Oppenheimer a ser la portada de la mítica revista Life como uno de los personajes más importantes de su tiempo al acelerar la rendición del imperio del Japón y poner fin a la Segunda Guerra Mundial, según la visión estadounidense de la época.

La película puede tomarse como un thriller contra el tiempo, en donde Estados Unidos quería llegar al arma definitiva antes que los nazis, una carrera llena de obstáculos científicos, materiales y políticos, que Robert Oppenheimer fue sorteando con su equipo paso a paso con el respaldo de su gobierno.

Pero el científico, formado en los Estados Unidos que buscó su perfeccionamiento en Europa con los mejores teóricos de la época, veía que su universo teórico y su propia psiquis necesitaban un anclaje en el mundo real, así que sus preocupaciones políticas se canalizaron con las ideas de izquierda, que lo llevaron a colaborar con dinero a la causa de los republicanos que luchaban contra el franquismo es España.

A través de numerosos flashbacks y saltos en el tiempo, esas relaciones con el Partido Comunista estadounidense fueron las que marcaron su camino hacia el descrédito años después de finalizada la guerra, en donde sus ambiciones, amistades, amoríos y acciones fueron desnudadas por un comité del Senado amañado, que ya tenía su sentencia escrita antes de que comenzara el proceso.

La película es protagonizada por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt como su esposa, la bióloga y botanista Katherine “Kitty” Oppenheimer. El ganador del Oscar Matt Damon interpreta a el General Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y Robert Downey Jr. a Lewis Strauss, un comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos.

La película está basada en el libro ganador del premio Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y el ya fallecido Martin J. Sherwin.

