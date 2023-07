Sergio Massa le prometió a la CGT que será un “presidente de los trabajadores”

La fórmula presidencial de Unión por la Patria, compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi, visitó este miércoles la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) para encabezar un encuentro con representantes del Consejo Directivo de la central obrera, con el objetivo de consolidar el apoyo gremial al binomio electoral del peronismo.

En ese sentido, el precandidato presidencial de Unión por la Patria profesó ante un público colmado de gremialistas, y en el mismo lugar que se sentó el exmandatario nacional Juan Domingo Perón en 1973, que nunca lo verán “empujando a los trabajadores fuera del ámbito de negociación”.

“Nunca me van a ver, cuando haya un problema que resolver, metido abajo de la mesa. Siempre me van a ver poniendo la cara, tendiendo la mesa de diálogo y buscando la solución de los problemas de los argentinos. Nunca me van a ver empujando a los trabajadores fuera del ámbito de negociación”, indicó el actual Ministro de Economía.

Vale destacar que, había mucha expectativa por el arribo de Massa y Rossi al edificio central de la CGT; el arribo de la fórmula presidencial del oficialismo a menos de un mes de la celebración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es el mayor respaldo que mostró el gremialismo nacional al binomio de Unión por la Patria, sobre todo luego de los meses de desorden político que vivió el peronismo antes del cierre de listas.

En este marco, en clara clave electoral, Massa advirtió si uno “mira hacia atrás”, se encontrará con que, durante el gobierno de Mauricio Macri, subió el impuesto a las ganancias, se intervino a los sindicatos y hubo recortes en las jubilaciones e indemnizaciones.

“Porque atrás hay un concepto: que el trabajo es un costo. Hablan del costo laboral. Para nosotros, que entendemos el trabajo como instrumento de movilidad social de la Argentina, el trabajo es el motor más importante de crecimiento de nuestra sociedad”, remarcó Massa, lo que causó el aplauso de los gremialistas presentes en la sede de la CGT.

En la misma línea, el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, cargó contra los dos aspirantes presidenciales que tiene Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor. “Cuando Patricia Bullrich te dice que va a eliminar la indemnización te está diciendo que te quita un derecho. Cuando Horacio Rodríguez Larreta dijo hace un tiempo que hay que acabar con las vacaciones pagas, te está quitando un derecho”, fustigó.

No obstante, a pesar de que consideró que en las próximas elecciones se decidirán “dos Argentinas”, Massa decidió hacer un mea culpa por el gobierno del Frente de Todos y confesó que “faltó determinación”, aunque no dejó de mencionar que la pandemia, la guerra y la sequía fueron factores que perjudicaron la gestión del presidente Alberto Fernández.

De izquierda a derecha: uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, y la fórmula presidencial de Unión por la Patria para las PASO, Sergio Massa y Agustín Rossi.

“Sabemos que hay compañeros nuestros desilusionados o a lo mejor decepcionados, porque en estos años, o por la pandemia o por la guerra o la sequía o porque nos faltó determinación en algunos temas, algunos compañeros pueden sentir la desilusión de que si bien creció 33 meses consecutivos el ingreso al trabajo, los salarios no se recuperaron como se tenían que haber recuperado”, reconoció Massa.

En esta línea, Massa remarcó que, para salir de esta situación, los trabajadores afiliados a la CGT deberán “defender en la puja distributiva el rol del salario en la distribución del ingreso, poner al Estado como equilibrador de las relaciones sociales y empujar para recuperar ingreso en la Argentina, peleando contra la inflación pero también mejorando el salario”.

Por último, Massa arengó a los sindicalistas de la CGT y los invitó a militar la boleta de Unión por la Patria en sus puestos de trabajo para ganarle “a la Argentina de la especulación y de los vivos de la patria financiera”.

“Que el 20 de diciembre o el 30 de diciembre puedan mirar a la Casa de Gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores. A eso vengo, a comprometerme con ustedes. Para atrás está el dolor y para adelante están la prosperidad y el progreso“, cerró Massa, bajo la atenta mirada de los sindicalistas de la CGT.

En concreto, recibieron a Massa y a Rossi en la sede de la calle Axopardo el triunvirato de la CGT, compuesto por los gremialistas Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano; y los secretarios generales de todos los sindicatos afiliados a la central obrera, como el titular de Camioneros, Hugo Moyano. También estuvo presente en el acto el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro.

Es preciso señalar que, además del acto de este miércoles, la CGT confirmó la semana pasada que habrá otro encuentro para respaldar a Massa y Rossi el próximo 8 de agosto, cinco días antes de las PASO, en el estadio DirecTV Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas.