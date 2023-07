Schiaretti no descartó acercarse a Juntos por el Cambio y cuestionó a Bullrich por alentar la grieta

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, dejó abierta la posibilidad de sumarse a Juntos por el Cambio después de la primera vuelta, luego de que se frustrara ese acercamiento por rechazos internos.

En ese sentido, cuestionó a la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich por impedir una alianza que era propiciada por su contrincante interno Horacio Rodríguez Larreta.

“(Antes del cierre de listas) hubo coincidencias con Horacio Rodríguez Larreta y creo que otros dirigentes de Cambiemos también. Lamentablemente, no se pudo hacer ese acuerdo porque primó el espíritu de mantener la grieta, que es el negocio de los políticos y no de la gente”, afirmó Schiaretti, que señaló que esa posibilidad todavía existe.

En declaraciones radiales, acusó a la ex ministra de Seguridad por cancelar esa idea: “Fue lo que expresaron tanto Patricia Bullirch como Mauricio Macri. O sea, no es que era imposible, primó el espíritu de mantener la grieta. Por eso no se pudo hacer ese acuerdo”.

“Ahora, hay una posibilidad nuevamente de intentarlo después que pase la primera vuelta, después del 22 de octubre. Ahí se puede retomar nuevamente este planteo y ver si conseguimos hacer un gobierno de unidad nacional que es lo que precisa Argentina”, subrayó Schiaretti.

Y agregó: “Si gana (Bullrich), tiene que manifestar esa voluntad ella, no hay ninguna duda. Si a ella le toca ganar la interna de Juntos por el Cambio… la tiene que manifestar quién sea el candidato del Cambio. Yo no puedo anticiparme”.