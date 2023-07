De Leo, junto a Santilli y a Espert: “Tenemos propuestas claras para Bahía Blanca”

Luego del triunfo en las elecciones de Santa Fe, el precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la ciudad de Bahía Blanca junto al dirigente libertario José Luis Espert, donde fue recibidos por el precandidato a intendente y senador bonaerense, Andrés de Leo y la aspirante a legisladora provincial por la Sexta sección, Karina García.

En este contexto, Santilli caracterizó que “hay un movimiento de la sociedad cansada, harta de la política que habla y no hace”, por lo que aseguró que “Bahía Blanca es faro del desarrollo de la Argentina y tiene todo para exponenciar su crecimiento”.

Así, Santilli hizo un repaso por los resultados de las elecciones provinciales de San Luis y San Juan, a las que calificó como “históricos triunfos” en los distritos que gobernaba en peronismo desde hace décadas, así como también saludó la “victoria de ayer en Santa Fe”, luego de imponerse el candidato de Larreta, Maximiliano Pullaro, ante Carolina Losada, de Patricia Bullrich.

“No se puede seguir viviendo de esta manera, cuando vos no tenés trabajo formal, no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, no tenés acceso a la salud. Necesitamos trabajo formal. Es la primera vez en la historia de Argentina que un trabajador formal es pobre”, señaló Santilli en su paso por Bahía Blanca.

Vale recordar que, el senador bonaerense, Andrés De Leo lanzó su campaña de precandidato de intendente en Bahía Blanca con el eje puesto en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. “Tenemos en claro que vamos a dar una lucha sin cuartel al narcotráfico y a las adicciones desde todos los lugares posibles”, sostuvo en una de las tantas recorridas por el municipio.

Por su parte, de Leo aseguró que, en el marco de una serie de confrontamientos entre padres y docentes, “lo mejor que le puede pasar a Bahía Blanca es que Santilli sea gobernador” por lo que anunció su propuesta de “afectar el ciento por ciento del Fondo Educativo a la infraestructura de educación”.

A su turno, el precandidato a senador libertario, José Luis Espert, tomó la palabra para afirmar que “el kirchnerismo en política es lo más cercano que hay del delito” y aseguró que su fin será el 10 de diciembre “porque si no Argentina no va a tener retorno”, enfatizó.

“Hace rato que la política no se ponía de pie como hoy para decirle a la sociedad ‘acá hay política para solucionar los problemas de la gente’. Porque la política, la única razón de ser que tiene es la de solucionar los problemas de la gente. Basta de la política que le habla a la política; le tienen que hablar a la gente”, remarcó Espert, en compañía de Santilli.