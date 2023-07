Protesta de UTHGRA contra el encuadre ilegal y la precarización en la cervecería Rabona

UTHGRA Mar del Plata inició en el comienzo del receso invernal, una medida de fuerza en la cervecería y bar Rabona tras la modificación arbitraria e ilegal del encuadramiento y la obra social de sus trabajadores y trabajadoras.

Agotadas las instancias de diálogo y las audiencias en el Ministerio de Trabajo, la conducción de Pablo Santín, junto al cuerpo de delegados, se manifestó en el establecimiento gastronómico ubicado en Córdoba 3500 y advirtió que las medidas gremiales continuarán hasta que Rabona encuadre debidamente al personal. Durante la protesta, uno de los dueños esquivó la posibilidad de hablar, provocó a la dirigencia y se vivieron momentos de tensión dentro del lugar.

En dicho establecimiento, donde trabajadores y trabajadoras estaban registrados por media jornada mentirosa, no se están abonando los sueldos de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo de trabajo. Pero además, recientemente “se manipuló en forma ilegal el encuadramiento” de los gastronómicos.

Rabona tenía registrados a sus trabajadores y trabajadoras bajo el convenio colectivo de gastronómicos, pero a raíz de las inspecciones desplegadas por UTHGRA Mar del Plata con el objetivo de revertir la precarización laboral en el establecimiento, sus responsables encuadraron de un día para otro al personal en el Sindicato de Pasteleros con la intención de esquivar la solución y los derechos establecidos por ley.

“Rabona es un bar y cervecería, cuya principal actividad es la gastronomía. Inmediatamente solicitamos una audiencia en el Ministerio de Trabajo pero sus responsables se negaron a reconocer el correcto encuadramiento, por lo cual UTHGRA Mar del Plata tomó medidas gremiales que comenzaron con una protesta frente al establecimiento y continuarán hasta revertir esta cobarde manipulación y atropello”, explicó el secretario general, Pablo Santín, tras la ruidosa manifestación.

Cabe señalar que los encuadramientos deben definirse tal como marca la ley, ante el Ministerio de Trabajo y con la intervención de la CGT y no “en forma arbitraria, ilegal e inconsulta como en este caso” donde “no solo se manipula el derecho de los trabajadores de encuadrarse como gastronómicos, sino que además Rabona cambió a todo el personal de obra social ilegalmente”, planteó el dirigente.

“Agotamos todas las vías de diálogo para intentar llegar a un acuerdo, los responsables del establecimiento se rehusaron a encontrar una solución en el Ministerio de Trabajo en tres audiencias y frente a este avasallamiento, iniciamos una medida gremial“, agregó Santín.

UTHGRA Mar del Plata sostendrá las medidas gremiales en este establecimiento gastronómico con reiteradas protestas y acciones legítimas de reclamo hasta que los responsables de Rabona reviertan su accionar ilegal, encuadren debidamente a sus trabajadores ante la ley y se les reintegre la obra social que corresponde.