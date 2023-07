Carlos Bianco y Paredi presentaron la lista de Walter “Wini” en Coronel Vidal

Uno de los hombres de mayor confianza del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y actual jefe de Asesores, Carlos Bianco, presentó junto al intendente Jorge Paredi en Coronel Vidal la lista que encabeza Walter “Wini” Wischnivetzky en continuidad del proyecto de gestión. Ante una multitud, Bianco resaltó: “Les traigo el saludo y el abrazo peronista de Kicillof, que le envía el apoyo a Walter para darle continuidad al gobierno en Mar Chiquita”.

En el Centro de Jubilados de Coronel Vidal, ante cientos de vecinos y vecinas, se presentó este sábado la lista de Unión por la Patria – Primero Mar Chiquita que lidera “Wini”. Durante el acto, también los primeros precandidatos a concejales, Fabián Jacquet y Verónica Serantes, hablaron del futuro del distrito.

Luego de entregar más de 200 escrituras en el Espacio Joven, Bianco se trasladó junto a Paredi a la presentación. “No hay mejor plan que estar con compañeros y compañeras levantándole el brazo a la fórmula ganadora”, declaró “Carli” en referencia a lista de Walter Wini como precandidato a intendente y a Jorge Paredi como precandidato a concejal.

Y agregó: “Les traigo el saludo y el abrazo peronista del gobernador Axel Kicillof, que envía su apoyo a Walter para darle continuidad al gobierno de Paredi en Mar Chiquita”.

En el marco de la presentación de la lista en Coronel Vidal, se expusieron las propuestas y proyectos del equipo de Paredi en la localidad: 115 casas en ejecución y más viviendas por construir; generación de empleo y radicación de empresas en el Sector Industrial Planificado; más salud pública en el hospital con servicio de tomografía, internación y sala de traumatología; planta de tratamiento de efluentes cloacales; conexiones de gas natural y estacionamiento de camiones, entre otros temas abordados por Walter.

Por su parte, Paredi ponderó: “Este proyecto político tiene que continuar. La inoperancia y el párate que hubo en los años 2015-2019, no puede volver a suceder. Nos abrazamos a la esperanza de nuestro equipo, en estos casi 4 años hemos trabajado para que el Partido de Mar Chiquita no se detenga”. “La provincia de Buenos Aires necesita la continuidad de Axel Kicillof. Massa será el presidente de todos los argentinos y en Mar Chiquita, vamos a trabajar para que Walter sea intendente”, aseguró.

En tanto, Walter “Wini”, señaló: “Vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos y todas”. Y antes de finalizar, ante la atenta escucha de vecinos y vecinas, comentó: “La gestión es transformar sueños, pedidos, necesidades, faltas, en una realidad y eso es lo que vamos a seguir haciendo en Mar Chiquita”.

La lista de Unión por la Patria – Primero Mar Chiquita está integrada por: intendente Walter Wini; concejales titulares Fabián Jacquet, Verónica Serantes, Carlos Minnucci, Teresa Vera, Luis Facca, Marcela Lallera, Alejandro Cueto; concejales suplentes Sofía Garú, Nicolás Aranchet, Sol Yarussi y Jorge Paredi; consejeros escolares titulares Marina Córdoba, Lucio Bravo, Maria Alicia López; y consejeros suplentes, Sebastián Rioja, Sabrina Giordano y Alejo Ledesma.