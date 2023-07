Venta de candidaturas: denuncian que un operador de Milei pide coimas para definir internas

En medio de la polémica por la supuesta venta de candidaturas, el dirigente liberal de Catamarca, José “Chichí” Jalil, denunció que una de las manos derechas de Javier Milei, el operador Carlos Kikuchi, le exigió una coima de USD 100 mil para beneficiar su imagen en la contienda provincial, y para bajar la lista de su rival interno en ese distrito.

En rigor, “Chichí” Jalil afirmó que Kikuchi le exigió los USD 100 mil dólares en dos tramos: USD 50 mil para bajar la otra lista que competirá en la interna de La Libertad Avanza en Catamarca, la cual está encabezada por José Jalil Colomé; y otros USD 50 mil que debía pagarle en el momento en que se presentaban los modelos de la boleta de Javier Milei en esa provincia.

“Me la pidió Kikuchi durante una conversación que tuvimos por teléfono, pero como mi aparato anda mal, lo puse en alta voz, así que tengo como testigo al arquitecto Fernando Rivera, que también integra nuestro espacio”, fustigó “Chichí” Jalil, quien sostuvo que el hecho ocurrió hace dos meses, pero que lo contó ahora al ver que desde el espacio de Milei niegan las denuncias por las ventas de candidaturas.

Cabe destacar, que la acusación de “Chichí” Jalil contra Milei se suma a las ocurridas la semana pasada, en las que figuras del liberalismo como el empresario Juan Carlos Blumberg, la militante Mila Zurbriggen, o el empresario Carlos Maslatón reconocieron que en La Libertad Avanza se realizaron ventas de candidaturas para conformar el armado electoral del partido a nivel nacional, provincial y municipal.

Ante esta situación, la Justicia Electoral anunció la semana pasada que abrió una causa para la investigación preliminar sobre Javier Milei y La Libertad Avanza por las denuncias por la venta de candidaturas, ante la “gravedad institucional” que podrían tener en caso de confirmarse.

En ese sentido, “Chichí” Jalil dejó en claro que, al no acceder a ninguna de las coimas de Kikuchi, la conducción partidaria nacional de La Libertad Avanza presentó una adenda a las actas de constitución para sumar al espacio libertario en Catamarca a los partidos Unite y Movimiento de Integración y Desarrollo, lo cual benefició a la otra lista en la interna del partido de Milei en esa provincia.

En diálogo con medios catarmarqueños, “Chichí” Jalil remarcó que Milei “es la peor lacra humana, se cree el Mesías, en las caminatas no quiere que nadie lo toque”. “Si bien compartimos las ideas libertarias, estoy seguro que saldrá tercero”, vaticinó.

José “Chichí” Jalil, el dirigente liberal que denunció que Carlos Kikuchi lo intentó coimear para organizar el armado electoral de La Libertad Avanza en Catamarca

En este contexto, voceros de Milei en ese territorio se despegaron de las denuncias de “Chichí” Jalil y alegaron que en Catamarca La Libertad Avanza no compite en las elecciones provinciales.

“El espacio no tiene candidato propio, por tanto, y si alguien dice que es el candidato de Milei, la afirmación corre por cuenta de esa persona. Y en el caso puntual de Catamarca, Milei no tiene candidato propio, no viajó a Catamarca, ni dio entrevista a ningún medio de ahí”, aseguraron allegados al líder de la Libertad Avanza.

Además, los mismos voceros de Milei remarcaron que Kikuchi solo vio en dos ocasiones a “Chichí” Jalil, y fueron “en el marco de reuniones multitudinarias”: Una visita a Tucumán y el acto en Tigre de hace algunos días. A su vez, anticiparon que el operador liberal realizará una denuncia penal.

Por todo esto, los militantes de Milei en Catarmara enfatizaron en que “Chichi” Jalil “no aceptó el espacio que le fue propuesto”, por lo que la interna liberal se definirá entre José Jalil Colome y Luis Alberto Valdez. Es preciso mencionar, que “Chichi” Jalil, José Jalil Colome, y el actual gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, son primos segundos entre sí.