Tettamanti:Con el Canal de Magdalena y el offshore se viene una Mar del Plata distinta

En el marco de la charla que dio este viernes en la ciudad sobre los beneficios que traería la implementación del proyecto “Canal de Magdalena” en el país, el ingeniero, Horacio Tettamanti, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que la ausencia de dicha obra “le está generando a la argentina una pérdida de miles de millones de dólares” y que no se implementa porque se busca seguir consolidando ese estado de fragmentación. “El Canal Magdalena viene a romper un estatus quo que es beneficioso para estos grupos concentrados”, apuntó.

Cabe destacar que, en el marco de un evento organizado, de manera conjunta, por los Distritos I y II del Colegio de Ingenieros, este viernes a las 18, en el Salón del Hotel 15 de Mayo, ubicado en calle Mitre 1457 de Mar del Plata, Agustín Barletti presentó el libro “La hora del canal Magdalena” y brindó una charla junto al Ingeniero Horacio Tettamanti sobre los beneficios que el canal de Magdalena le generaría al país.

En tal sentido, el ingeniero, Horacio Tettamanti, en diálogo con “el Retrato…”explicó que la ausencia del canal de Magdalena, que impide conectar vía acuática la Cuenca del Plata con el Atlántico Sur y que no se pueda navegar libremente entre los puertos atlánticos con los puertos bonaerenses fluviales, “le está generando a la argentina una pérdida de miles de millones de dólares”.

“Que la Argentina no pueda tener el transporte por agua en su logística interna es evidente que trae consecuencias enormes”, indicó al mismo tiempo que consideró que el Canal de Magdalena no se finalizó, en tanto el mismo “es una amenaza muy grande a tres grandes grupos de intereses poderosos, que no representan los intereses de la mayoría y que buscan sostener un estado de fragmentación. La Argentina está totalmente fragmentada”.

En ese contexto, Tettamanti remarcó que “es evidente que un país fragmentado como la Argentina es muy débil y el Canal Magdalena viene a romper un estatus quo que es beneficioso para estos grupos concentrados” a la vez que comentó que el impulso de este proyecto viene desde hace muchos años atrás, pero se han interpuesto varios obstáculos en el camino.

“Llegamos al fin del mandato de Cristina Kirchner en 2015, pero finalmente no lo pudimos lograr por la cantidad de obstáculos de la justicia y operaciones de prensa. La obra llegó a estar licitada, pero los amparos e imposiciones jurídicas impidieron que se pueda iniciar”, subrayó y añadió: “El gobierno de Macri expresó que no era de interés el proyecto sino que buscaban seguir consolidando ese estado de fragmentación, fortaleciendo el puerto de Montevideo”.

En relación al actual gobierno, remarcó que en el área se dio una continuidad de lo que se venía haciendo. “Después se advirtió que esto iba a llevar al país a la situación que estamos viviendo ahora. Está claro que este gobierno está de acuerdo en que no cambie el status quo y que el canal de Magdalena no se haga, tal como el gobierno anterior”, indicó y añadió que “la única diferencia es que uno tiene más libertad para decirlo y el otro no”.

-¿Teme que esto se frene si cambia el gobierno?

-Lo cierto es que estuvo frenado por el gobierno de Mauricio Macri y está frenando por el gobierno de Fernández, pero la única diferencia es que lo único expresa y el otro no. El gobierno de Axel Kicillof lo ha establecido como un objetivo estratégico de la provincia. Este gobierno no lo va a hacer y no lo puede hacer, porque debe tener algún compromiso con estos grupos de interés, pero entiendo que muchos sectores, inclusive de Juntos por el Cambio, están empezando a visualizar la imperiosa necesidad de este canal.

“La Argentina sin este canal no va a poder hacer un salto exportador, porque el cepo logístico le impide el desarrollo de las economías regionales por la imposibilidad de hacer uso del agua. La inflación, el déficit de las exportaciones y muchas de las situaciones que estamos viviendo es gran parte por este modelo”, sostuvo y dejó entrever sus expectativas en relación a que un próximo gobierno priorice los intereses nacionales por sobre los personales a los fines de poder ejecutar esta obra.

En ese contexto, hizo hincapié en los beneficios que la obra traerá a Mar del Plata y remarcó: “Los dos grandes monopolios portuarios que existen en la Argentina son Rosario para los granos, que el 88% de la exportación sale por ahí, lo cual es lamentable para el país, y el puerto de Buenos Aires que ha dejado de ser un puerto, sino que es un fraude, una concentradora de contenedores para alimentar a Montevideo”.

“Ese es el modelo que venimos arrastrando y que ha hecho que todos los puertos argentinos desparezcan, mueran o languidecen, lo cual sucede en Mar del Plata, donde a pesar de ser el principal puerto pesquero, no tiene financiamiento para los dragados. Es evidente que el Canal de Magdalena va a poner en valor a todos los puertos y va a generar una revolución logística muy importante”, explicó.

Por último, aseguró que los principales beneficiados “van a ser los puertos atlánticos” y recordó: “De contar con el Magdalena y si el off shore tiene un horizonte positivo, se puede pensar que se viene una Mar derl Plata distinta” al mismo tiempo que pidió a los futuros gobernantes que analicen estas decisiones geopolíticas que pueden cambiar la historia de un país.