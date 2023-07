Giovannniello denuncia que no les permiten llevar la lista de Juan Schiaretti

A un mes de las PASO, el dirigente gremial mercantil Fabián Giovannniello, precandidato a intendente de General Pueyrredón dentro del espacio “Hacemos por Nuestro País”, en diálogo con “el Retrato…” denunció que no le permiten a su lista a nivel local ir junto a la fórmula conformada por el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el ex ministro Florencio Randazzo a nivel nacional y afirmó: “Hay una maniobra encubierta”.

El dirigente gremial mercantil Fabián Giovannniello, precandidato a intendente de General Pueyrredón dentro de la lista que a nivel nacional lleva la fórmula conformada por el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el ex ministro Florencio Randazzo, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación, en tanto “todavía no se han oficializado ninguna de las listas a nivel local en la Junta Electoral Provincial”.

“Hay una maniobra encubierta, porque no nos dejan llevar los candidatos a nivel nacional, específicamente al gobernador cordobés Juan Schiaretti y al ex ministro Florencio Randazzo. No nos permiten tampoco estar en la lista sábana”, afirmó el dirigente mercantil y agregó: “Todas las listas de Juan Schiaretti en la provincia de Buenos Aires van a ir separadas de la lista local”.

Giovanniello aseguró que dicha situación los perjudica a nivel local. “El arrastre de votos que podemos llegar a tener de nuestro candidato a nivel nacional, no lo tendríamos. Nos afecta notoriamente. Legalmente, hay otras listas confeccionadas con otros nombres, que van pegados con los candidatos nacionales. Es un acto discriminatorio, que nos quieren perjudicar”, apuntó al mismo tiempo que aseguró: “Vamos a dar pelea igualmente en las urnas”.

En ese contexto, el dirigente remarcó su preocupación por los tiempos que demora la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires en oficializar las listas. “Presentamos la documentación y los avales en tiempo y forma, pero ninguna lista ha sido avalada aún, lo cual nos quita lugar para hacer campaña”, describió.

“Esta situación es por una improvisación de la Junta Electoral de Buenos Aires y nos pone en alerta para hacer una fiscalización de las urnas. Todas las listas debemos hacer el esfuerzo de fiscalizar el acto eleccionario, porque este panorama da a entender que puede pasar cualquier cosa”, apuntó y agregó que, pese a no poder ir en la lista inicial, continuarán trabajando con el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el ex ministro Florencio Randazzo.

Seguidamente, el referente de “Hacemos por Nuestro País” realizó un balance de la campaña electoral y detalló que la misma viene muy compleja. “Esto no nos permite que tengamos los espacios reglamentarios del gobierno nacional para hacer publicidad. A su vez, es difícil porque no contamos con el dinero del estado como para canalizar que la gente conozca las propuestas que tenemos”, indicó.

“Hay sectores del periodismo que no dan a conocer los 13 o 14 candidatos que hay en Mar del Plata a nivel local, sino que intentan hacer creer que hay solo dos listas”, remarcó y agregó: “La ciudad ha crecido mucho, pero el estado no llega ni con servicios a muchos sectores”.