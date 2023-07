Exitosa presentación sobre el Canal de Magdalena organizada por los Ingenieros

Organizado por los Distritos I y II del Colegio de Ingenieros, se presentó el libro “La hora del canal Magdalena”, con la presencia de su autor Agustín Barletti quien junto al Ingeniero Horacio Tettamanti llevaron a cabo una charla sobre los beneficios que el canal de Magdalena le generaría al país ante un auditorio de más de 250 personas ávidas de conocer detalles del futuro que puede llegar a deparar esta iniciativa.

Luego de las palabras de presentación del Presidente del Distrito II, José Luis Ovcak , del titular del Distrito I, Alejandro Di Chiara, y del Presidente del Colegio Ingnieros de la de la provincia de Buenos Aires (CIPBA), Alejandro Passarini, el diputado provincial Juan Martín Malpeli hizo la introducción al panel y dijo que se debe: “Legislar para garantizar participación de nuestra provincia en el desarrollo portuario con todo lo que eso significa para las economías regionales y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales como la pesca la extracción de hidrocarburos que potencian el crecimiento de nuestra provincia y país.Aportar logística de puertos industriales y pesqueros para tener un desarrollo y crecimiento”.

Asimismo agregó que el Canal de Magdalena: “En general es una obra de soberanía política económica estratégica y de vital importancia geopolítica Pero además en particular es también un reconocimiento un resarcir Y por qué no una forma de homenajear por medio del desarrollo a todos aquellos que defendieron y defienden nuestra soberanía en toda la república Argentina bicontinental y su territorio marítimo”.

Asimismo, Juan Carlos Donato fue moderador del panel, realizó un repaso de cómo el Canal Beta pasó a ser Canal de Magdalena, el 11 de julio de 2013, por la disposición 584 y presentó a Agustín Barletti, periodista y editor.

Barletti comenzó diciendo: ” yo no quiero hoy apelar al tema soberanía que es importante o el tema de tener o no que pedir permiso a Uruguay cada vez que pasamos algo tan sencillo como la economía quiero algo tan tangible los beneficios económicos que implican este canal tanto para lo que va a significar los puestos de trabajo y los servicios que vamos a poder brindar desde Argentina como lo que se va a ahorrar en navegación”.

Además, habló de las 4 condiciones básicas que debe tener un canal: “Ser lo más recto posible, seguir las direcciones de las corrientes, su orientación debe ser de manera tal que evite los temporales de través, debe evitar las áreas de depósito de sedimentos”.

En este sentido, agregó: “Esta obra se paga sola, esto es así. Primero dicen que el país no está en condiciones de generar de asumir ese gasto digo que porqué estamos así hay que hacer este gasto. Esta obra lo que ahorra en logística y el impacto positivo de lo generado, se pega sola. Esto genera el virtuoso proceso que ya fue conocido en la época de Roosevelt con el New Deal y de ahí salió Estados Unidos de su gran crisis que es el efecto multiplicador de la economía. Esto impacta en la economía y en los salarios”.

El periodista hizo hincapié en el Impacto económico del canal funcionando: “establece creación de zona de servicio ubicada en General Lavalle. Podrían entrar al país 150 millones de dólares anuales por la contratación de los servicios que podría dar Argentina” sostuvo y manifestó que generaría ahorro en la operatoria de los buques, agencias marítimas y navegación: “Menos costo de combustible, de seguro, menos requerimiento de dragado y su mantenimiento”.

“Por supuesto, que para una línea de carga de contenedores en vez de tener que salir de Mar del Plata y tener que irse al demonio para arriba para volver a bajar a Buenos Aires, con canal Magdalena van directo y más rápido, dijo el escritor

Finalmente agregó: “Desde hace 8 años vivo en Estados Unidos y en Miami se hace todos los años la feria de cruceros y Argentina siempre tiene un stand muy lindo, este año fue un funcionario de la empresa de cruceros más grande del mundo, fue al stand y dijo ‘quiero saber cómo está el canal Magdalena. Nosotros estamos haciendo escala en Montevideo, pero el día que esté el Canal Magdalena me va a llevar a Mar del Plata'” contó Barletti y agregó: “supuesto hay que hacer un dragado, pero Mar del Plata puede tener una terminal de cruceros. Sabemos lo que significa un crucero, los pasajeros gastando en la ciudad, y hay un estudio que dice que cada 10 pasajeros por los menos 4 regresan en avión en los próximos 3 años. Esto lo podemos tener por el Canal Magdalena”, contó el periodista.

Por su parte el ingeniero Horacio Tettamanti, comenzó agradeciendo y felicitando al Colegio de Ingenieros y manifestó que “está dando pasos firmes”. “Si el canal de Magdalena y la explotación offshore siguen el curso positivo, nos obliga a los marplatenses a repensar la ciudad. Ese tipo de impacto va a tener, incluso más importante“, agregó Tettamanti.

En este sentido, el Ingeniero argumentó: “Hay una deuda en la planificación que debe dar el Estado Nacional. Cuando el Estado está ausente hay una pérdida importante”.

“La logística es absolutamente determinante para cualquier proceso productivo. Pensar en una Argentina productiva, con trabajo y con inclusión, y abstenerse de una visión muy clara del diseño estratégico de la logística, habida cuenta que la logística constituye el 30% de los costos de cualquier bien y servicio. Es evidente que es una contradicción, es una necesidad absoluta. Para cualquier proyecto que retome la idea de una inclusión en la producción argentina, es necesario planificar las dos grandes patas que hacen posible la producción. No puede haber producción si el Estado no planifica la logística y la energía. Sin logística y sin energía, no hay ningún proceso productivo que pueda salir adelante. Y la Argentina adolece de un modelo“, sostuvo Tettamanti.