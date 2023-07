Dirigentes mercantiles denuncian a Rossi Rossi por el despido de una trabajadora

Durante la mañana del viernes, el Sindicato de Empleados de Comercio ingresó una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por el despido injustificado de una trabajadora de la marca “Rossi Modas”. En este contexto el dirigente gremial, Darío Zunda, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “nosotros en una mesa de conversación dialogamos y acordamos, en una confrontación confrontamos”.

“Lamentablemente la situación se ha agravado. Ha llegado a un límite donde no hemos logrado un acuerdo que le sirva a ninguna de las partes. En este caso se ha dado el despido de una trabajadora de muy mala manera, una empresa muy importante de Mar del Plata, es Rossi y Modas, que es el grupo Rossi y Rossi. Si bien habíamos solucionado hace aproximadamente un mes algunos conflictos de índole gremial, nos encontramos lamentablemente con un telegrama de despido de una trabajadora por reclamos sindicales”

En esta línea Zunda agregó que a la trabajadora los gerentes de la empresa le manifestaron que: “ese tipo de actitudes sindicales no era aceptada por la empresa. Y bueno, fue lamentablemente despedida con causas inventadas porque no había ninguna razón para tomar una medida extrema de esa naturaleza. Razón por la cual, al no haber una mesa de acuerdo y estar rota esa forma de trabajar, estamos ante una denuncia en el Ministerio y con acciones legales y gremiales en este preciso momento denunciando públicamente la situación que tenemos con la empresa”.

Consultado sobre la certeza que no haya otro despido por razones sindicales, Zunda dijo: “Nos queda la duda si ese comportamiento se repetirá, por eso para nosotros es llamativo que empresas con las que tenemos un diálogo permanente y arreglamos cuestiones porque se arreglan sin conflictos hayan tomado esta decisión. Creemos que es equivocada porque es una confrontación y nosotros en una mesa de conversación dialogamos y acordamos, en una confrontación confrontamos. Por lo cual el llamado a la reflexión que hemos hecho con el dueño en persona no ha tenido su resultado hasta este momento así que esperemos que vengan a las audiencias, que reflexionen y que cambien su actitud. Acá no se trata de quién gana ni quién pierde, sino que se trata de que no se despida a trabajadores y mucho menos en las condiciones que fue despedida esta compañera siendo una persona joven, con carga de familia que necesita su puesto de trabajo que lo cubría y lo cubría bien según los propios trabajadores de la empresa”

¿Y si no cambia de actitud, qué van a hacer?

“Vamos a agudizar las medidas de fuerza hasta ver qué resultado tenemos y después esperaremos la intervención de los ministerios para ver qué es lo que nos van indicando. Nosotros somos respetuosos de las instituciones que tenemos por eso estamos en el Ministerio. Esperemos que, incluso con una ayuda del ministerio puedan reflexionar sobre todo los abogados y los directivos de esta empresa para que el dueño cambie su decisión”, sentenció.