Daniel Díaz, titular de SITOS calificó como de muy positiva charla similar en OSSE

Asimismo, Daniel Díaz secretario general del SITOS, del Sindicato de Trabajadores de Guardia Sanitaria, contó que en Obras Sanitarias se llevó a cabo una instancia similar de capacitación sobre adicciones y salud mental , y que “la experiencia fue muy buena”.

En este sentido enfatizó que “Realmente esto nos enseña mucho que en un principio los compañeros que tienen esa enfermedad, que la van a tener por el resto de su vida porque no hay nada que los cure, y más que nada esto es para prevenir. Lo mejor que podemos hacer es prevenir porque esto es un mal, una enfermedad que está en la sociedad, y de hablarlo y de transmitirlo cada uno en su familia puede prevenir a ese menor que todavía no tiene este problema de adicción. Antes la gente tenía miedo de decir que tenía un problema de adicción, lo escondía, nosotros a través de los años pudimos convencerlo de que tenía un problema. No lo podemos ayudar si primero no lo reconoce y no lo dice. Entonces ahora lo reconocen, lo dicen. Tenemos los centros de adicciones donde pueden ir a recuperarse y, como decía acá el compañero, realmente tienen que entender que primero pierden el trabajo, después pierden la familia y después terminan perdiendo la vida”

Mas adelante enfatizó que ”es un tema muy importante y que está instalado en la sociedad no es solamente un problema de los trabajadores, no es de clase social, están todos los niveles. Así que esta capacitación es buenísima. Realmente, a nosotros nos ha servido una experiencia muy linda. Tenemos de 40 compañeros con todo ese problema, tenemos cinco o seis recuperados que dan charlas con su propio compañero, porque esto hay que vivirlo. En todos los lugares donde uno va a internar a un compañero, es gente que ha tenido ese problema de adicción, no hay un médico, no hay un profesional, si no son todos los que pasaron por esto que lo que realmente saben lo que es”, sentenció