Las “Tiburonas” en una gran final van por el ascenso en el Futbol Femenino de AFA

A días de la final del torneo de fútbol femenino que tiene a Aldosivi de Mar del Plata en la Primera C peleando un ascenso de categoría, Marcelo Rodríguez, DT del equipo desde hace 9 años, en diálogo con “el Retrato…” destacó que el partido de este sábado contra Atlético de Rafaela a las 18 “es un encuentro muy importante” y que se encuentran trabajando para tratar de lograr el objetivo. “La liga marplatense ha crecido un montón”, afirmó.

Marcelo Rodríguez, DT del equipo desde hace 9 años, en diálogo con “el Retrato…” confesó que se encuentra muy satisfecho por el logro obtenido. “Llegar a una final es muchísimo. Era duro. Había muchos equipos buenos que estaban peleando la categoría. Por eso, estamos muy contentos con lo que se logró”, afirmó al mismo tiempo que aclaró que el próximo fin de semana se juega una final, de la cual saldrá el ganador del Torneo Apertura, que le va a dar la posibilidad de pelear por un ascenso a la categoría B.

“El Torneo Apertura y el Torneo Clausura deja un campeón cada uno, los cuales juegan una final por el primer ascenso a la B”, comentó y agregó que el segundo ascenso se otorga al ganador del reducido, del cual participarán los 6 mejores equipos del campeonato. “Se juega cuartos de final y van a quedar tres equipos. A esos tres equipos, se le suma el que perdió la primer final”, precisó.

En tal sentido, remarcó que en el fútbol femenino hay pocos equipos del interior del país, en tanto la mayoría son de Capital Federal o del AMBA. “En la A está solamente Rosario Central y Belgrano de Córdoba, en la B está San Luis, Talleres de Córdoba, Newells de Rosario y Sarmiento de Junín mientras que en la C está Unión de Santa fe, Rafaela, Argentinos de Rosario y Aldosivi. Los demás son todos de Buenos Aires y del AMBA”, precisó.

“La primera posibilidad para acceder a un ascenso es ganar el torneo apertura sino está la posibilidad de buscar ganar el clausura y buscar la final por ese torneo. Si no se llegan a dar esas posibilidades, los 6 mejores equipos de una tabla general que se hace del torneo clausura y apertura juegan el reducido, donde se abriría otra chance de pelear el ascenso”, expresó.

A su vez, se refirió al encuentro que protagonizarán este sábado a las 18 contra Atlético de Rafaela en la final, que se llevará adelante en el predio de Punta Mogotes y remarcó: “Es un encuentro muy importante. Estamos trabajando para tratar de lograr el objetivo”.

Seguidamente, indicó que el plantel se conforma de 32 jugadoras, las cuales aseguró que presentan “un gran nivel” al mismo tiempo que destacó en particular a Fátima Viavaca, de 15 años, lateral derecho del equipo; a Sol Contrera, de 16 años, central titular y a Velentina Fernández, de 16 años, enganche. “Están rodeadas de un grupo de jugadoras grandes que las contienen y potencian un montón”, subrayó.

Por último, destacó el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en Mar del Plata. “Mar del Plata es una de las ligas más importantes del país en cuestión de equipos y divisiones. Es la única que tiene 6 divisiones participando: primera, quinta, sub16, sub14, sub 12 y sub 10. En la A tiene primera, reserva y sub 16, incluso”, indicó y agregó: “La liga marplatense está muy bien. No deja de ser una liga que ha crecido un montón”.

Cabe destacar que Aldosivi tuvo un comienzo difícil en el torneo de AFA, perdiendo 0-2 ante Almirante Brown en su primer partido y empatando 1-1 contra Cambaceres en casa. Sin embargo, luego lograron una racha de seis victorias consecutivas, lo que les permitió ganar la Zona C de la primera fase y clasificarse para los playoffs. En los cuartos de final, derrotaron a Quilmes por 1-0 en tiempo añadido, y en las semifinales aplastaron a Laferrere con un contundente 7-0.

Ahora se enfrentarán a Atlético de Rafaela en la final, y una vez más tendrán ventaja de localía. Después de la final, Aldosivi participará en la Copa Federal, donde se enfrentarán a Huracán de Tres Arroyos y Villa Mitre de Bahía Blanca en un triangular.