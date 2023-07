Rodríguez Larreta: “Yo propongo un cambio distinto al de querer imponer a las trompadas”

Este lunes, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de los contrincantes que enfrentará en las próximas elecciones 2023 y delineó algunas de las propuestas políticas que tiene previstas en caso de ser electo en diciembre.

En una primera instancia, Larreta se diferenció de su contrincante en las próximas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Yo propongo un cambio distinto al camino de querer imponer los cambios a las trompadas de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo”, sostuvo jefe de Gobierno porteño.

En este sentido, Larreta sostuvo que si bien los objetivos entre ambos integrantes del PRO son similares, la principal diferencia que mantiene con Bullrich es la forma, y aseguró que “los cambios no son a las trompadas”, al tiempo que justificó que “la historia argentina demuestra así no funcionó”.

Cabe mencionar que, durante el fin de semana los precandidatos presidenciales de las próximas PASO lanzaron oficialmente sus spots de campaña, entre los que estuvieron tanto el de Bullrich como el de Larreta.

Por su parte, la ex ministra de Seguridad optó por realizar un video en el que se la puede escuchar acompañada por imágenes de archivo, principalmente de los acampes en la avenida 9 de julio y de los enfrentamientos en el Congreso de la Nación en 2017 y Bullrich se diferencia de su contrincante en las PASO en su spot de campaña al decir que “el diálogo no saca a los narcos de Rosario, la corrupción no se termina por consenso”.

En este contexto, el jefe de Gobierno porteño aseguró que coincide con Bullrich acerca de la necesidad de encarcelar a las personas involucradas en hechos ilícitos, al tiempo que recordó que en su gestión en la Ciudad de Buenos Aires así lo hizo, es decir que consideró que su tipo de implementación de la política es eficaz.

Asimismo, Larreta hizo lo propio en un video de 60 segundos en el que aparecen diferentes personas con pequeños manuscritos en los que expresan sus principales preocupaciones y para finalizar, el jefe de Gobierno porteño aparece en las últimas imágenes de su spot de campaña para remarcar que “este país sí tiene arreglo”.

En otro orden, el jefe de Gobierno porteño se refirió a las polémicas que hay detrás del manejo de los planes sociales, mientras que reiteró en la necesidad de eliminar los intermediarios entre los beneficiarios y el Estado, ya que aseguró que “ellos usan ese poder para exigirle a la gente que vaya a las marchas”.

Con relación a ello, Larreta ya había anuncia en el lanzamiento de su campaña electoral para convertirse en Presidente de Juntos por el Cambio que su voluntad es la de prohibir “desde el primer día” de su eventual Gobierno nacional la mediación de las organizaciones sociales en la gestión de los planes.

En suma, el jefe de Gobierno porteño reiteró su interés por mantener el diálogo como mecanismo de implementación de las medidas, al tiempo que rectificó que los objetivos de ambos precandidatos son similares y se diferenció de Unión por la Patria en el mecanismo que se utiliza para con la gestión de los planes sociales.