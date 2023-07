Respaldo de Taccone a vecinos de la calle Lamadrid por el paso de 20 líneas de micros

La Comisión de Movilidad Urbana, trató el expediente 1288, mediante el cual se pide al Departamento Ejecutivo que se arbitre los medios para revertir la problemática que sufren los vecinos de la calle Lamadrid entre Av. Colón y Blvd. Marítimo, por el esquema del recorrido del Transporte Público Colectivo de Pasajeros.

Para eso, vecinos de la cuadra estuvieron presentes y narraron el padecimiento. Anibal Serra, dijo: “Estamos alarmados todos los vecinos por la calidad de vida a la que estamos siendo sometidos desde el año 2020, cuando por el problema de la pandemia y la decisión de nuestro nuevo Gobierno Municipal de crear corredores gastronómicos que cambió el recorrido de muchas líneas de colectivos. Nosotros teníamos cuatro líneas de micros que nos pasaban por la calle Lamadrid, entre el boulevard Marítimo y la avenida Colón, y de un día para otro nos encontramos con 20 líneas de micro, divididas en cinco paradas, en 100 metros”, comenzó diciendo.

En este sentido, manifestó: “Lo que está pasando en nuestra calle se contrapone con lo que pasa en el mundo, es al revés. Cuando en el mundo se tiende a descentralizar, aquí lo que se hizo, fue centralizar en una calle”, y agregó que como ingeniero no acepta la justificación de la Dirección de Movilidad Urbana, “no considero que esté cerrado el tema, considero que tiene que haber más alternativas y es más, considero que lo que se hizo no se hizo pensando la gente, que es lo primero que uno debe pensar”.

Además, el vecino, comentó cómo se profundiza la problemática en la temporada estival: “En el verano, el transporte de recreación, el trencito, que pasa hasta alta hora de la madrugada, con música a todo volumen, además del transporte que va al hotel provincial, que es de gran envergadura, eso hace que esos 100 metros se convirtieran en un embudo tóxico”. En este sentido, sugirió que se haga un estudio en el laboratorio de acústica, “para constatar los ruidos a los que estamos sometidos, porque es tremendo, entre la frenada de los micros, la cantidad de líneas, la polución de los gases tóxicos que emiten los motores diésel que utilizan el gasoil, que la Organización Mundial de Salud en el 2008 y en el 2012, los declaró cancerígenos. Nosotros estamos sometidos a todo eso”.

Además sostuvo que: “Desde el punto de vista visual, también se nos alteró la visual. O sea, tenemos todo una violación tremenda de lo que es el impacto al que puede estar sometido una persona. Porque una cosa es ir 5, 10 minutos, una cosa es convivir con esos ruidos, convivir con esos gases, convivir con la cantidad de gente”.

Desde la oposición, se respaldó el pedido y el reclamo de los vecinos. Horaico Taccone de Acción Marplatense aseguró que “por incentivar a la instalación de los decks, se perjudicó a muchos vecinos”. Mientras tanto, el edil Agustín Neme de PRO dijo: “ninguna decisión de un equipo técnico que esté en este municipio toma decisiones para perjudicar a los vecinos, sino para buscar soluciones a la movilidad de la ciudad que lógicamente cambió y mucho luego de la pandemia”, y agregó “nosotros estamos a favor de seguir buscando alternativas para esta zona”.

Finalmente, el expediente fue aprobado por unanimidad. Finalmente, edil Vito Amalfitano del Frente de Todos instó al “Ejecutivo para que se encuentre una solución, en beneficio a una planificación y que el expediente se incorpore a la discusión del nuevo pliego, porque el mismo determina la misma cantidad de líneas para la misma calle y eso hay que modificarlo”.