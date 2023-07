El Deliberante distinguió a la ONG Asociación Familiares de Víctimas del Delito

Mediante Decreto N° 137, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al “Compromiso Social” a la Organización no Gubernamental, Asociación Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito de Mar del Plata, al conmemorarse el 20º aniversario de su creación.

El acto se llevó a cabo en el recinto de sesiones. Asistieron la Presidenta del Cuerpo, Marina Sánchez Herrero; los concejales Gustavo Pujato y Daniel Núñez (UCR); Guillermo Volponi y Mercedes Morro (VJ); Liliana Gonzalorena (CC ARI MdP); Nicolás Lauría (Crear Juntos), además de representantes del Departamento Ejecutivo, como el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván; y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola.

Argumentos del reconocimiento

La Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito fue conformada con el objetivo de reclamar justicia y seguridad para la ciudadanía.

El asesinato, en ocasión de robo, de Pablo Dagatti fue el que dio nacimiento a la Asociación Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito de Mar del Plata, la que encontró en Erico Dagatti –padre de Pablo- a su principal vocero y referente, compuesta por familiares de víctimas de diversos y trágicos sucesos y por ciudadanos sensibilizados por la situación de falta de seguridad en nuestra sociedad.

Al poco tiempo de su conformación, la cual fue el día 7 de julio de 2003, se organizó la primera marcha en reclamo de mayor seguridad ciudadana. Así el 14 de julio de 2003 se llevó adelante “La Marcha de Todos”.

Se le otorgó este nombre porque con ello se pretende simbolizar que la misma no tiene como propósito marchar en nombre de las víctimas, sino también por toda la ciudadanía de Mar del Plata y de Batán.

Dicha ONG “sin espacio para la violencia” se asoció a otras familias que pasaron por la misma situación, como Orlando Herrera que perdió a su esposa e hija en un siniestro vial y creó la Subcomisión sobre la Siniestralidad Vial conformando sus dos temáticas principales: “Víctimas del delito y Víctimas de Tránsito”.

A lo largo de estos 20 años se sumaron muchos familiares de víctimas y voluntarios que colaboraron.

A decir de la propia ONG, en todos estos años han trabajado en tres ejes:

Memoria: “Sostenemos en la memoria de la ciudadanía lo que nos pasó y que a cualquiera le puede pasar. Creamos conciencia en los funcionarios, medios de comunicación y la ciudadanía que las pérdidas de vida no son solo números en una estadística, son personas que perdieron la vida por un delito. Algunas recibieron justicia y otras no. Trabajamos para que no sean olvidadas. Ya sea colocando estrellas amarillas en distintas calles de la ciudad como concentrando casi todos los primeros martes del mes durante 20 años o publicando en redes sus fechas conmemorativas”.

Contención: “A lo largo de estos 20 años de trabajo y por lo que nos tocó vivir nos convertimos en puente entre las instituciones y el ciudadano afectado. Así acompañamos a los familiares en su reclamo de justicia asesorando y generando una comunicación fluida con distintas fiscalías”.

Asistencia: “Al familiar para comunicarse con instituciones que le asistan en servicio de salud y contención económica, recibir a familias que viven esta situación, escuchar sus necesidades y guiar para no ser revictimizadas por los distintos sistemas”.

La Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito de Mar del Plata cuenta en su haber con una cantidad importante de propuestas, proyectos y logros. En su labor, se caracteriza porque cada reclamo que presenta esté acompañado de una propuesta que constituya un aporte. Así es que participó en la creación del Fuero Penal Juvenil de nuestra ciudad, ya que muchos de los delitos eran y son cometidos por menores; en reclamamos por fallos arbitrarios de jueces, como por ejemplo si el arma está cargada o no en un robo; en la creación de la Secretaría de Seguridad y luego en lo que hoy conocemos como C.O.M. (Centro de Operaciones y Monitoreo); la creación de la Oficina de Asistencia a la Víctima y el espacio de la Víctima; la presentación de ordenanzas para poder tener educación vial transversal en las escuelas; la revitalización de la Comisión Asesora en Seguridad Vial (CASV); la realización de distintos congresos y mesas de trabajo sobre seguridad vial y seguridad ciudadana: apoyo y proposición de modificaciones a leyes provinciales y nacionales como la ley de víctimas de la Provincia de Buenos Aires, o la ley de alcohol cero al volante, a nivel nacional y provincial.

Actualmente esta Asociación pertenece a los grupos de trabajo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al Concejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires y a la Red Federal de Víctimas de Tránsito.

Son representantes de Estrellas Amarillas en Mar del Plata y alrededores, pertenecen a la Comisión de Seguridad Vial del Municipio de General Pueyrredon y asisten al Foro de Seguridad.

Este Honorable Concejo Deliberante ha manifestado su apoyo en otras oportunidades a esta ONG ya que es importante reconocer a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que tienen la capacidad de reunirse y organizarse con el objetivo de defender derechos que son de toda la ciudadanía.

Es dable destacar la permanencia en el tiempo de esta ONG que cumple 20 años ininterrumpidos de trayectoria.