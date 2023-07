Variados festejos Vascos en su 80° Aniversario

El domingo 16 de julio, desde las 13 , en el salón principal del edificio de Moreno 3440, se llevará adelante el festejo central de un nuevo año de existencia del Centro Vasco “Denak Bat” de Mar del Plata, Almuerzo “80 Aniversario”

El menú consistirá en un par de Pintxos como entrada; Paella, elaborada por el maestro paellero , Manuel Crespo; Postre, Torta Aniversario y Brindis con torta alusiva a la celebración en cuestión .

La fecha tope para adquirir las tarjetas en la secretaría de la entidad, de 10 a 12 y de 16 a 20, por razones organizativas, será el jueves 13 de julio a las 20

En tanto, un día antes, siempre en la Casa de los Vascos en Mar del Plata, se compartirá con amigos de todo el país, la Fiesta del Ex Dantzari. Todo comenzará ese sábado, a las 20:30 , con una Tamborrada en la puerta de la institución para dar paso luego a la Taska con Exhibición de Bailes a cargo de Ex Dantzaris de todo el país. Habrá Pintxos, Piperrada, Alubias, Txistorras, Cerveza Tirada, Fernet, Kalimotxo, Vino, etc

Pero los festejos en realidad abarcarán toda la semana que va desde hoy y hasta el 14 de julio. Hoy, a las 10, en la Escuela de Educación Secundaria Nº 37, ubicada en Montes Carballo y Estrada, se llevará a cabo una nueva plantación de un retoño del árbol de Gernika. La palada final estará a cargo del ex presidente de la institución, nacido en el País Vasco, Miguel Valencia

Tal cual se hizo en su momento en el Colegio Arturo Humberto Illia de la Univ. Nac. de Mar del Plata y en la Capilla “Nuestra Señora de Arantzazu”, irá a tierra un retoño del simbólico roble vasco; en este caso en un establecimiento educacional que lleva el nombre de *”San Sebastián”*, localidad del País Vasco ubicada en Gipúzcoa. Docentes, alumnos y autoridades del Denak Bat participarán de esta ceremonia que tiene como objetivo homenajear, para que no se repita, el estoico accionar del pueblo vasco alrededor de su Casa de Juntas.

También habrá celebraciones lúdico-deportivas por estos primeros 80 años de vida de la institución. Los viernes 7 y 14, se hará en el Restaurant de la institución el Torneo de Mus “80 Aniversario” con la participación de numerosos muslaris de Mar del Plata y la zona que continúan con la tradición de un juego de naipes asociado con Euskal Herria.

La Pelota a Paleta, también tendrá su certamen “80 Aniversario”. Se hará en el Trinquete Teyú Cuaré , erigido hace 95 años, el miércoles 12 de julio, Partido Desafío entre los jugadores de primera Iker Garay-Julián Stabón vs Ricardo Frugoni-Lautaro Ercilia ; mientras que el jueves 13 de julio, entre las 18:30 y las 20;30 gimnastas del Denak Bat, compartirán el Torneo “80 Aniversario del Centro Vasco” con pares de distintas escuelas de Gimnasia que hay en la ciudad.

Un deporte que se acaba de incorporar a la entidad de esta colectividad, el Squash, tendrá su “Torneo Satélite PSA-Copa Aniversario del Centro Vasco” entre el 13 y 16 de julio, . La cita es en las instalaciones de última generación ubicadas en el “Vasco Squash & Fit”, en los altos de la institución con la participación de 16 raquetas caracterizadas de la zona, que participan de certámenes Sudamericanos

Dentro del programa oficial de festejos, el sábado 15 de julio, desde las 11, se realizará la plantación de un retoño del árbol de Gernika en el Parque Primavesi, con la presencia de autoridades de FEVA y de la Delegación del Gobierno Vasco. A las 17;30, en la Biblioteca José de Aritztimuño, se hará una nueva reunión mensual de la Federación de Entidades Vascas de Argentina (FEVA) que preside la señora Arantxa Anitua, secundada por el representante marplatense , Asier Iriberri Plazaola, en calidad de vice presidente 2do. De la habitual reunión del Consejo Directivo, representado por todos los Centros Vascos del País, también tomará parte el Representante del Gobierno Vasco para la Diáspora, Gorka Alvárez Aramburu.

Finalmente, el lunes 17 de julio, a las 13 , en la Plaza Dardo Rocha, sector Norte, sobre calle 25 de Mayo, se plantará otro ejemplar del roble blanco que tiene una gran significación para el Gobierno Vasco