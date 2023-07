UTHGRA detectó 90% de obreros en negro en salón de eventos de La Normandina

El secretario general, Pablo Santín, encabezó una inspección en Jano`s, del complejo La Normandina. De 31 trabajadores, sólo 4 estaban registrados. El gremio recurrió al Ministerio de Trabajo y exige a los responsables del lugar “revertir urgente este abuso que no vamos a tolerar”.

UTHGRA Mar del Plata constató, en el marco de una inspección junto a los ministerios de Trabajo de Provincia y Nación encabezada por el secretario general, Pablo Santín, que el 90% de los trabajadores del salón de eventos Jano`s, del complejo La Normandina de Playa Grande, no están registrados ante la ley.

“De los 31 trabajadores y trabajadoras relevados durante una inspección en este salón ubicado frente al mar, 27 están en la más absoluta informalidad. Es un atropello, una falta de respeto y un abuso que no vamos a tolerar de ninguna manera por parte de los responsables del establecimiento, a quienes ya mismo instamos a registrar al 100% del personal”, manifestó Santín.

UTHGRA Mar del Plata realiza en promedio unas 20 inspecciones diarias a los fines de relevar distintos establecimientos para detectar y revertir situaciones de informalidad laboral en la hotelería y la gastronomía.

Cabe señalar que el resultado de la inspección en Jano`s fue uno de los que mayor nivel de informalidad arrojó en el último tiempo, ya que solo el 10% de los trabajadores y trabajadoras de este salón de eventos en Playa Grande está debidamente registrado.

“Inmediatamente recurrimos al Ministerio de Trabajo para que en forma urgente los responsables de Jano`s hagan lo que tendrían que haber hecho siempre: registrar ante la ley a los trabajadores y las trabajadoras que hacen funcionar a su establecimiento”, dijo Santín.

El secretario general destacó a su vez que “UTHGRA Mar del Plata trabaja fuertemente todos los días contra la informalidad laboral en la hotelería y la gastronomía”, y si bien “hay empleadores que en muchos casos hacen las cosas bien”, también “existen casos como este, con empresarios pretenden hacer lo que se les da la gana, pero acá esto se acabó, no hay más margen para la informalidad, no vamos a descansar hasta que el 100% de los hoteleros y gastronómicos estén registrados”.