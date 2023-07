Maslatón calificó la venta de candidaturas de Milei como un “franquiciado político”

El economista y abogado liberal, Carlos Maslatón, declaró este viernes como testigo en la causa que investiga las supuesta venta de candidaturas para formar parte de la lista electoral de La Libertad Avanza, el partido del aspirante presidencial Javier Milei, y calificó el armado del espacio como un “franquiciado político”.

“Tengo un perfil social alto en redes y la gente me comenta. Los que me conocen me traen denuncias o cosas que les molestan, así me entero de las cosas. Empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que puedan aportar. Ese aporte va desde los candidatos al entorno de Milei, la hermana o los operadores. A cambio les da el uso del nombre, el logo y una visita de Milei al lugar”, sostuvo Maslatón esta tarde en los tribunales de Comodoro Py, esta estrategia fue llamada por el letrado liberal como “franquiciado político”.

Vale recordar, que el pasado jueves la Justicia electoral anunció que abrió una causa para la investigación preliminar sobre Javier Milei y La Libertad Avanza, en medio de las denuncias por la venta de candidaturas a cambio de dólares y por la “gravedad institucional” que podrían tener en caso de confirmarse.

En ese sentido, Maslatón es uno de los testigos de la causa contra Javier Milei por la hipotética venta de candidaturas para ser parte del armado político de La Libertad Avanza. El economista viral en redes sociales, era aliado del precandidato presidencial y lo apoyó durante sus primeros pasos en la política, pero finalmente el letrado terminó distanciándose del referente liberal luego de las elecciones legislativas 2021, por falta de acuerdo en la estrategia para los comicios de este año.

“Me llegan reportes, no los tengo compilados por la urgencia de la citación, pero si hago un barrido de mis redes sociales puedo aportar más información”, adelantó Maslatón en Comodoro Py, al tiempo que dio algunos ejemplos.

En efecto, Maslatón sostuvo que el abogado de Morón, Pablo Bonapelch, le confesó que el actual candidato a intendente de ese distrito por La Libertad Avanza, Ariel Diwan, le paga $300 mil por semana a el armador político de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. En la misma situación estaría Silvia Soria, una militante liberal que le contó al mediático abogado que desde el partido le pidieron USD 60 mil para ser candidata en Avellaneda.

“Me escribió un ex militante de La Libertad Avanza en Chaco que es periodista de Radio Futuro, Martin Piccato, me dijo que ahí también estuvieron vendiendo las candidaturas. Otro caso, María Laura Montenegro habló de ventas de candidaturas por USD 30 mil y mencionó a un dirigente de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio, como el recaudador. Otro caso, Liliana Salinas, de Entre Ríos, habla USD 10 mil a USD 40 mil por candidatura. Me da la impresión de que alguien le puso precio a las postulaciones”, denunció Maslatón ante el fiscal electoral nacional, Ramiro González.

Con el testimonio de Maslatón, la causa por la presunta venta de candidaturas de Javier Milei proseguirá con los demás testigos programados. Por un lado, asistirá a Comodoro Py el empresario Juan Carlos Blumberg, quien esta semana acusó al referente de La Libertad Avanza de cobrar puestos electorales por USD 50 mil, al remarcar que “hay gente que pagó y que la usaron. Lo más grave de todo esto es que esta gente ha hecho un negocio con la política”.

También, se presentará en la causa por la venta de candidaturas de Milei la presidenta de la agrupación La Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, quien en febrero de este año subrayó que en La Libertad Avanza “se pone a personas en cargos idóneos por favores sexuales”.

“Hace un tiempo cuando denuncié entre otras cosas, la venta de cargos en La Libertad Avanza sufrí no sólo la violencia de ‘militantes’ sino también el ninguneo de varios medios de comunicación”, publicó Zurbriggen en su cuenta de Twitter hace algunos días.

Por último, será testigo en la investigación por la venta de candidaturas la diputada de La Libertad Avanza, Rebeca Fleitas, quien señaló a uno de los máximos colaboradores de Milei, Nicolás Emma, por intentar designar a dedo a todos los asesores de su despacho.

“Me pidieron todos los contratos, me habían designado a todo el personal del despacho, yo no podía elegir ni al parlamentario ni al secretario administrativo”, denunció Fleitas esta semana.

La respuesta de Javier Milei por la supuesta

venta de candidaturas de la Libertad Avanza

Antes de la testificación de Carlos Maslatón, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió a través de sus redes sociales a las denuncias contra su persona por la presunta venta de candidaturas de su partido. “El ataque coordinado de todos los medios de comunicación y todos los actores de poder contra La Libertad Avanza responde a una sola razón: somos el único espacio político que está planteando una Argentina distinta”, destacó.

“Faltan 38 días para la elección. Nos van a tirar con todo. Recién empiezan. Las denuncias van a seguir. Las operaciones van a seguir. Todos los medios de comunicación durante las 24hs se van a dedicar a pegarnos. Los medios kirchneristas porque le tienen miedo a la libertad. Los medios amarillos porque los tienen comprados. No importa. Que digan lo que quieran”, ponderó Milei.

A pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las denuncias por la hipotética venta de candidaturas complican a Javier Milei, cuyo partido, La Libertad Avanza, bajó súbitamente en las encuestas electorales debido a los pésimos rendimientos en los comicios provinciales, en los que el espacio apenas pudo pasar la brecha del 7% de los votos.