Larreta: “El campo paga el déficit fiscal con sus retenciones, para bajarlas tenemos que equilibrar las cuentas públicas “

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que el primer paso para el sector agropecuario es “tan importante la baja de las retenciones como cerrar la brecha del tipo de cambio del dólar” y explicó para que lograr eso hay que lograr estabilidad económica. “El campo paga el déficit fiscal con sus retenciones. Lo pagan los chacareros, los tamberos que se levantan a las 4 de la mañana, los limoneros de Tucumán, los arroceros de Corrientes. Para bajarlas tenemos que equilibrar las cuentas públicas en el primer año de gobierno. Eso nos va a permitir dar previsibilidad en el tipo de cambio”, afirmó en diálogo con Rivadavia Agro, por Radio Rivadavia.

El precandidato a presidente adelantó que la próxima semana presentará en Río Cuarto sus propuestas para el desarrollo del campo y las industrias alimenticias. “Tenemos un plan para duplicar las exportaciones argentinas en un periodo entre seis y ocho años. Lo puedo detallar mercado por mercado. Hay mercados no tradicionales que están creciendo. Tenemos que volver al ataque con el convenio del Mercosur con la Unión Europea que incorpora 800 millones de personas con alto poder adquisitivo. Hoy Argentina tiene acuerdos comerciales sólo con países que representan el 10% de la población mundial”, sostuvo.

Sobre las medidas, detalló: “Vamos a tender a un tipo de cambio único, nadie seriamente va a decir que podemos tener un cambio de único el primer día. Vamos a eliminar el primer día las retenciones para todos los productos regionales, más de 200 para todo el país. Y vamos a tener un compromiso de baja de las retenciones: son un impuesto horrible. Tenemos que sacar todos los que son cupos cuantitativos de exportación. Por supuesto tenemos que defender la mesa de los argentinos, pero tenemos que hacerlo inteligentemente, no tiene que ir en contra de producir más y generar trabajo. Queremos exportar más y ponemos un techo”.

Rodríguez Larreta señaló que “los productores están hartos de escuchar promesas que después no les cumplen” y afirmó que siempre les hablará con la verdad. Consultado sobre las retenciones a la soja, el trigo y el maíz, aseguró: “Vamos a bajar las retenciones, pero tiene que ir de la mano con garantizar la estabilidad. De nada sirve bajar las retenciones, no alcanzar estabilidad económica y volver a subirlas. Sin estabilidad no hay previsibilidad. Tener un tipo de cambio único y estable es tan importante como la baja de las retenciones. Si no hay estabilidad, no hay ninguna baja que pueda sostenerse en el tiempo”.

Rodríguez Larreta explicó también que tiene un vínculo personal con el sector agropecuario. “Nuestra familia vive del campo hace muchos años. En mi caso se dedica mi primo a la administración. Como productores vivimos con la angustia de muchos. No hay certidumbre, uno no sabe cuáles son las reglas de juegos. Es muy difícil hacer inversiones, hoy hacés una cosa y te cambian las reglas, aparece el dólar soja y después lo sacan. Luego aparece el dólar soja 2. Es muy difícil prever, en especial para pequeños productores para los que el pan de cada día depende del campo. Es un gobierno que cada vez que el campo levanta un cachito la cabeza le pega un sablazo, con actitudes muy hostiles con dichos muy agraviantes”, afirmó.

Por último, afirmó: “Hay que tener una mirada integral, no hay parches o una solución que podemos dar en un título. Es mucho más complejo, pero es el gran motor que tenemos para sacar la Argentina adelante. Es un sector que reacciona rápido: cuando hay señales claras y un gobierno con reglas claras, el campo invierte enseguida”.