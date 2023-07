Bullrich junto a Petri , Grindetti y Maxi Abad continúan su gira por el interior de Buenos Aires

La precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich acompañada por su compañero de fórmula, Luís Petri , su precandidato bonaerense, Néstor Grindetti y el candidato a senador nacional, Maximiliano Abad visitaron los distritos de Zárate y Pergamino, recorriendo comercios e industrias.

”‘Es todo’ significa cambiar todas aquellas cosas que el país necesita para salir adelante, quiere decir que si nosotros nos quedamos a medio camino, si somos tibios y cada cosa que se nos pone en frente nos asusta, el cambio va a ser nada. Por eso ‘es todo’, cambio es integral.”

De cara a las PASO del próximo 13 de agosto, y sin tomarse descanso, Patricia Bullrich, Luís Petri y Néstor Grindetti, recorrieron junto a Miguel Fernandez, precandidato a vice gobernador, Maximilano Abad, precandidato a Senador y Cristian Ritondo, precandidato a Diputado Nacional los centros comerciales de los distritos y el parque industrial de Pergamino y compartieron charlas sobre la difícil situación económica que atraviesan y la inseguridad que no les permite vivir tranquilos.

Con un fuerte apoyo a sus precandidatos a intendentes locales, Marcelo Matzkin, por Zárate y Jorge Josifovich y Sergio Bocanera, por Pergamino, Bullrich dejó claro que no los dejarán solos en la lucha contra la inseguridad si llegan a la intendencia, “Tenemos un concepto claro, la seguridad es para defender a los ciudadanos, para eso tenemos que tener una coordinación entre nación, provincia y municipios. Le vamos a dar más poder a los municipios para que tengan capacidad de decisión, sobre cómo generar la seguridad para su gente.”

Consultada sobre el alcance del concepto de su slogan de campaña “Si no es todo no es nada” aclaró, “Entendemos que el cambio no se puede dividir. No podemos negociar días de clase, ni que las empresas no puedan tomar empleados porque están llenas de juicios, como lo hablamos recién en el parque industrial. ‘Es todo’ significa cambiar todas aquellas cosas que el país necesita para salir adelante, quiere decir que si nosotros nos quedamos a medio camino, si somos tibios y cada cosa que se nos pone en frente nos asusta, el cambio va a ser nada. Por eso ‘es todo’, cambio es integral.”

Las visitas se dieron en el marco de las recorridas por el conurbano bonaerense y el interior, que tienen como eje principal hacerles llegar a los vecinos las propuestas de campaña, con base fundamental en el concepto de orden: “orden en la economía, en la seguridad y en la educación”.

Los precandidatos fueron acompañados por los intendentes Javier Iguacel y Manuel Pasaglia, de Capitán Sarmiento y San Nicolás, la precandidata a Senadora María Eugenia Talerico, y Carolina Podlesker, precandidata a Diputada Provincial.