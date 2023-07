Impugnan a Encuentro Marplatense y pedirán suspensión de las elecciones locales

El dirigente peronista Álvaro Fanproyen junto al abogado Fernando Guerrico brindaron una conferencia de prensa donde anticiparon que de rechazarle la Junta electoral la impugnación de la Lista de Encuentro Marplatense, recurrirán a la Corte para reclamar la suspensión de las elecciones locales en General Pueyrredón.

En la oportunidad el doctor Guerrico ratificó que impugnaron ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, el acuerdo de adhesión entre la alianza Unión por la Patria y la alianza municipal Encuentro Marplatense. “Hemos entendido en la presentación que los argumentos son sólidos”.

Aclaró que “ El convenio de adhesión entre estas fuerzas es contrario a lo establecido en el Decreto 267 del año 2019. Decreto Provincial que regula las elecciones dentro de la provincia de Buenos Aires. Tenemos como certero que esto va a funcionar y vamos a tener una acogida favorable porque lo que planteamos es la impugnación de este convenio. Lo que se hizo fue contrariar el artículo 23 porque prohíbe la adhesión de listas con distinta denominación a una boleta. La boleta de Unión por la Patria no puede ir adherida a un partido con distinta denominación. En este caso la alianza entre Unión por la Patria y Encuentro Marplatense viola ese artículo.

– Pero si se llama Encuentro Marplatense no significa que es uno solo?

– No tiene que ver con eso. Lo que el Decreto prohíbe es que existan distintas denominaciones dentro de una misma boleta. En todos los fragmentos de la boleta tiene que existir el mismo nombre. Esto quiere decir que Unión por la Patria tiene que tener boleta completa y en caso que no quiera hacerlo por la decisión que fuera, no pueden adherir un nombre diferente. En este caso Encuentro Marplatense.

– Que plazos esperan para esta resolución?

– Nosotros entendemos que la presentación se hizo el miércoles con lo cual el día lunes tenemos que tener la resolución de la Junta Electoral. Nosotros pedimos que se aplique la ley. Nada más que eso. Que se respete el federalismo y la democracia partidaria.

“DE RECHAZARNOS LA JUNTA ,PEDIREMOS

LA SUSPENSION DE LAS ELECCIONES”

Por su parte el dirigente Alvaro Fanproyen hizo saber que “el número de Expediente es el 17.201 del año 2023, porque la junta Electoral dio traslado a Unión por la Patria y Unión por la Patria lo devolvió a la Junta Electoral. Es el número 17.201 del año 2023. Aún no tomamos vista de la devolución. De la impugnación nuestra se dio traslado y ha sido contestado pero está a despacho para que la Junta Electoral defina. Lo que la Junta decida dependerá de acciones políticas. Por un lado se objeta la conformidad de las listas y la constitución de Encuentro Marplatense”

Mas adelante recordó que “de este modo se proscribió la participación del PJ dentro del distrito de Gral Pueyrredon. Unión por la Patria presentó listas de precandidatos en 235 distritos menos acá. Porque lo hizo para proscribir al PJ de la participación. Usted dirá que los integrantes del PJ podrían haberse presentado en Encuentro Marplatense. Si hubiéramos hecho eso estaríamos legitimando una presentación contraria a derecho. Se viola toda reglamentación electoral.

– Pueden apelar la decisión de la Junta en caso de requerirlo?

– Si. Justamente ese es el motivo de esta convocatoria. Tenemos datos indicativos de que La Campora está ejerciendo todo tipo de presión sobre la Junta Electoral. Hemos hecho interconsultas con varias entidades de toda la Republica. Y la lectura del marco legal de esta situación es la misma por unanimidad. He escuchado a los más prestigiosos del país. La única forma de que la Junta falle en contra es porque ha cedido a las presiones de La Campora. Queremos dejar claro que sí la Junta Electoral cede a las presiones de La Campora vamos a pedir la suspensión de las elecciones a nivel local ante la Corte Suprema. Tenemos el visto preparado. Creo en la justicia y en qué no van a dejarse presionar. Pero en caso que lo hagan no tenga duda que iremos a la corte y quedarán suspendidas las elecciones en la ciudad de Mar del Plata.

– Siguen con la propuesta electoral de pie….

– No estamos hablando como espacio político. No soy precandidato a nada. Somos gente de la política y ciudadanos comunes reclamando que se cumpla la ley. Si la Junta se deja influenciar ante las presiones de La Campora iremos a la corte Suprema de Justicia y tenemos todo preparado. Quedarán sin efecto las elecciones en Gral Pueyrredon.

– Puede ser que la Junta ordene corregir esto que ustedes están denunciando?

– Estamos fuera de tiempo para eso. Que participen dentro del marco de todos. Las reglas tienen que ser para todos igual.