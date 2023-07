Rodríguez Larreta lanzó un paquete de diez medidas para “revolucionar” la educación

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este jueves un paquete de diez medidas para realizar una “revolución educativa en la Argentina”, al garantizar los 190 días de clase y declarar la educación como servicio esencial.

“Si los argentinos me honran eligiéndome presidente, los chicos van a estar en el aula. Vamos a declarar la educación como servicio esencial. Las escuelas van a funcionar siempre. Las clases no se suspenden más”, ponderó Larreta esta tarde en un acto en la provincia de San Luis, en la primer escuela que fundó Domingo Faustino Sarmiento, en 1826.

Junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales (UCR), y el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, Larreta enumeró las diez iniciativas que llevará a cabo en su hipotético gobierno para revolucionar la educación, uno de los ejes principales de su plataforma electoral.

Vale recordar, que Larreta adelantó la semana pasada que durante este mes y medio antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), estará “recorriendo el país” para que todos los argentinos conozcan sus propuestas, las cuales giran en torno a tres pilares fundamentales: educación, seguridad y trabajo.

“Hoy estamos condenando a nuestros chicos. No podemos mirar para otro lado, no podemos dejar de ver la tremenda decadencia educativa a la que nos han arrastrado la mala política de los últimos años. En vez de estar en las aulas, nuestros hijos son rehenes de la política. Este sistema no va más. Queremos que la educación pública sea sinónimo de libertad y de progreso”, sentenció Larreta en San Luis.

En ese sentido, el Jefe de Gobierno porteño apuntó contra el derecho de huelga, y advirtió que el mismo no puede estar por encima de la educación. “Las escuelas van a estar abiertas siempre como pasa con el sistema de salud. Ya lo demostré en la ciudad cuando el gobierno nacional nos quiso cerrar por la fuerza las escuelas. Si lo dijimos bien claro: ¡con la educación NO!”, remarcó.

Una por una, las 10 medidas de Larreta para la educación