Peatonalización en invierno de Rivadavia: “Genera trabajo y defiende los teatros”

El Concejo Deliberante, tratará un expediente, presentado por Nicolás Lauría, del unibloque Creciendo Juntos, para que la calle Rivadavia, entre Buenos Aires y San Luis, al igual que en la temporada de verano, sea peatonalizada. Las vacaciones de invierno, este año, serán desde el lunes 17 al 30 de julio.

En diálogo con “el Retrato…” Lauría explicó: “este proyecto sale a la luz después de una reunión que hemos tenido con diferentes dueños de los teatros de la zona, productores y también comerciantes de la calle Rivadavía, donde obviamente nos planteaban la necesidad de poder replicar el tema de peatonalizar como se hace en el verano, pero en estas vacaciones de invierno, para tener más afluencia quizá de peatones y de gente caminando por la calle y poder así acaparar no sólo más ventas y sino más gente también en las horas de teatro que son puramente de artistas marplatenses”

“Nos pareció una buena idea, una buena iniciativa, hacerlo con una prueba piloto buscando un horario de 16 de la tarde a 21 horas, para que la gente pueda caminar, pasear y demás sin tener que pasar con el auto, por la calle Rivadavía, entonces, que estos comerciantes puedan tener más posibilidad de ventas y demás. Nos parece que genera trabajo, defiende a las obras de artistas marplatenses y también a los artistas callejeros que trabajan dicha calle”,explicó el edil.

Consultado por los lugares en la vía pública para estacionar, sostuvo: “Es lo mismo que resulta en verano, en verano recibimos muchísimos más turistas que en el invierno, con lo cual no me parece una preocupación tampoco para los vecinos porque también hay una regulación que para los vecinos que viven en esas cuadras puedan estacionar, con lo cual entiendo que es sumamente beneficioso para buscar una ciudad de 365 días, no una ciudad quizás puramente de verano, y pensando en que tenemos que ofrecerle también cosas nuevas quizás a la gente que venga fuera de la temporada de verano”.

En este sentido, Lauría aseguró que en dicha zona determinada, hay alrededor de seis teatros: “y cada teatro tiene obras que empiezan desde las 16 hs hasta las 22 hs, con lo cual estamos diciendo que estamos beneficiando bastantes a los teatros, productores, artistas locales sobre todo, que obviamente necesitan esta fuente de laburo y necesitan que las salas estén lo mayor colmadas posible, que haya más gente de lo que generalmente hay en invierno por el hecho de que pueden volantear para invitar a la gente a que sean parte de los determinados shows”.

Finalmente el edil, consultado sobre los pocos días que faltan para que comience el receso invernal, en relación a las demoras que tienen los expedientes en el tratamiento legislativo, sostuvo: “ Me parece que vamos a tener que hacer fuerza, mucha fuerza para que se llegue. Entiendo que tiene que ser aprobado en las Comisiones de Movilidad Urbana y Legislación. También nos ponemos a acuerdo la política, puede sacarse por decreto de presidencia, porque entiendo que es una es una buena herramienta para que los vecinos y también los turistas puedan disfrutar. Parece que no hay mucha vuelta porque es algo que ya siempre se hizo, siempre se hace en verano, es poner vallas en en las cuadras, y no mucho más”, sentenció.