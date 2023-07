Neme salió al cruce de Raverta: “Todavía se pasan la pelota por las inundaciones”

La lluvía y las inundaciones que el Partido de General Pueyrredon sufrió el lunes y martes dejaron, entre damnificados, calles anegadas y evacuados, el puntapié para que las campañas políticas y las chicanas comiencen.

En este sentido, Fernanda Raverta, precandidata a Intendente por Encuentro Marplatense, aseguró que: “Con basura y sin mantenimiento, las lluvias golpean el doble a los vecinos”. Ni lerdo, ni perezoso, Agustín Neme primer candidato a Concejal por Juntos, mediante su twitter le contestó: “Detrás de un escritorio no se solucionan los problemas de Mar del Plata”.

“Le informo a la precandidata a intendente que lo que sufrieron los vecinos con las lluvias de los últimos días no se ocasionó por el mantenimiento de los desagües y las alcantarillas sino en los lugares donde no hay sistema pluvial por la inacción del Gobierno Provincial que no cumple con los convenios firmados con el municipio desde hace años para llevar adelante obras que son muy importantes para los vecinos”, agregó el edil.

Además, Neme redobló la apuesta y agregó: “si queres te paso por privado los números de expedientes que ustedes tienen frenados y que son una muestra más de que discriminan a Mar del Plata”.