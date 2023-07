Frutihorticultores: Las pérdidas van a ser mayores que la propia época de sequía”

Ya pasaron 36 horas desde que las intensas lluvias causaron inundaciones en diversos barrios de la ciudad, entre ellas la zona de producción agrícola. En diálogo con “El Retrato…” Ricardo Velimirovich, de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon, se refirió a los daños que el agua causó en la producción.

“Principalmente los problemas se produjeron porque la lluvia fue muy copiosa en pocos minutos y no se provocó el drenaje del agua dado que los canales y arroyos están muy tapados. Es un viejo pedido que hemos hecho hace tiempo, se tienen que limpiar” explicó Velimirovichy agregó: “Ahora están las consecuencias graves porque más allá de que fueron más de 110 milímetros, la realidad es que fue demasiado rápido y no permitió que el agua escurriera porque los canales están sedimentados“.

En esta línea agregó: “eso provocó el ahogamiento de mucha producción, que hoy quedó bajo agua y todavía estamos esperando la evaluación económica de lo productivo. Estamos todavía con algunos productores con algunos caminos totalmente cortados y estamos dedicados a lo social primero y luego evaluar la producción”

“El principal problema estuvo en el kilómetro 7 de la ruta 226, que es el Arroyo de la Tapera, que se desbordó y llegó a un metro de altura el agua sobre el camino. Y eso dejó casi unas 20 familias aisladas. Hablamos con Defensa Civil y con la policía por un tema de seguridad, por si alguna persona tenía algún problema puedan asistirlo, porque no había forma de entrar. Hoy a la mañana recorrimos el lugar y hay unos 40 centímetros, ya bajó bastante”.

Asimismo, Velimirovich se refirió a la compuerta de Laguna de los Padres: “Estuvimos hablando con la gente de la municipalidad para evitar que abrieran la compuerta, pero la laguna desbordó y hace un ratito estuvimos ahí en la laguna, la van a abrir, estamos coordinando acción para que esa apertura sea suave y no genere otra vez inundaciones porque sería mucho más grave que el agua no pudiera salir de los campos que ya están inundados. Ya los campos están drenando, pero si se llena el arroyo no podría seguir saliendo el agua”, explicó.

En relación a la limpieza del arroyo, dijo: “En realidad se agravó por la fuerza, o sea, porque en pocos minutos llovió mucho. Cuando llueve suavemente y lento, el agua va saliendo lentamente. El problema claramente que es la falta de profundidad y de limpieza, porque está lleno de pastizales, de hecho muchas de las imágenes que se han visto tiene que ver con eso, con mugre y suciedad en los canales, hizo que el agua no saliera, se acumulaba por la velocidad que cayó y ahora va saliendo lentamente y están los canales totalmente llenos”.

Finalmente, en relación a la producción, Velimirovich manifestó: “todavía no pudimos evaluar lo perdido. Sí lo vimos, estuvimos recorriendo para tener noción que hay mucha verdura bajo el agua. Esa verdura literalmente se va a perder completa. Estamos hablando que nuestra temporada de invierno ya estaba en cosecha y ahora no podemos sembrar para volver a producir durante el invierno, ya eso está perdido, solamente ahora podemos pensar en la cosecha para sembrar para septiembre y que tenemos que sembrar para el verano, así que la verdad que las pérdidas van a ser mayores que la propia época de sequía que vivimos en el año pasado y el verano pasado que lo compensamos con riesgo, esto no se puede solucionar gravemente los productores perdieron lo que invirtieron para el invierno”.

“Además tenemos que tener en cuenta que lo poco que se sacó del verano, uno lo invierte en la producción del invierno y ahora la producción del invierno te la lleva el agua o te la estropea el agua porque no es que la arrastró sino que la llena de barro de tal manera que no se puede comercializar porque se pudre y la verdad que perdés el recurso monetario que a vos tendrías para poder sembrar en la primavera. Ya pedimos la reunión con la Secretaría de Producción y será el próximo lunes con la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la Municipalidad para ver con qué nos encontramos, porque en la época de la sequía, para recordar, se decretó la emergencia, pero a los productores no les llevó ninguna ayuda. Entonces, la verdad que esto ya ahora es mucho más grave que la anterior, y esto ya hay que planificarlo de otra manera”.

“Lo que pasa es que dependemos claramente de la provincia, por la parte de la Municipalidad estamos manteniendo una comunicación permanente. La verdad que lo que necesitamos es rapidez en lo que hace la provincia y la nación al momento de que se haga una emergencia. Recordemos que se pidió el año pasado en diciembre y fue aprobada el 28 de marzo y vencía el 31 de marzo, o sea, duró tres días. La verdad es que la burocracia no atiende las emergencias y este es un problema que hay que encontrar una solución rápida porque si no estamos hablando de perder productores y de perder alimentos que en el momento que no lo tengamos nos vamos a dar cuenta de lo que pasó”

“Espero encontrar alguna novedad nueva en la reunión del lunes. Hay muchas productores y muchas familias hoy amargadas que recorrimos un gran parte del sector, muy amargados, y la verdad que hoy van a necesitar un alivio de parte de alguna noticia buena, por lo menos para seguir trabajando, porque son personas que viven de este oficio y no lo van a cambiar, entonces tenemos que tratar de solucionar ese problema, hoy ni siquiera podían salir los chicos para ir a la escuela. Por ahí la gente desconoce, pero estos caminos son nuestro modo para ir al almacén. Nosotros no tenemos colectivo, no tenemos remises, no tenemos nada. Sin el camino no podemos salir. La situación es muy delicada y es necesario arreglar los caminos como debe ser para que los productores puedan seguir viviendo en el campo, que hablamos siempre y muchos políticos hablan de arraigo y después cuando llega el momento de complacer ese arraigo para que los productores sigan trabajando en su producción no lo arreglamos con los caminos entonces esto es lo que pasó hoy”