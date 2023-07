Elecciones 2023: “Sergio Massa individualmente será el candidato más votado en las PASO”

En medio de la grieta que se encuentra atravesando el país y ya palpitando una elección polarizada a nivel nacional, Mariel Fornoni, fundadora y directora de la consultora Managment &Fit, en conversación con “el Retrato…” detalló que el 30% de los argentinos no sabe aún a quién votar y aseguró que “es un momento de líderes de transición, en el marco de una etapa, donde la gente está muy desconectada de la política, muy apática y enojada”. Además, consideró: “Sergio Massa individualmente será el candidato más votado en las PASO”.

La fundadora y directora de la consultora Managment &Fit, Mariel Fornoni, en conversación con “el Retrato…” se refirió al escenario electoral a nivel nacional, de cara a los próximos comicios de agosto, como así también hizo hincapié en los votos en blanco y a lo que viene después de octubre para el país. A su vez, analizó cómo votará la gente en las PASO y si esa tendencia se puede repetir en las elecciones generales de octubre.

“Llegamos a una elección con crisis económica, pero que coexiste con una crisis política, donde dos grandes líderes de los principales partidos, Mauricio Macri y Aníbal Fernández, ya no pueden ser candidatos, porque no tienen los votos para serlo, pero tampoco son los grandes electores del espacio, es decir, Cristina Fernández no eligió el candidato que hubiera querido y Mauricio Macri está más inclinado hacia Patricia Bullrich, pero tampoco tiene en claro que vaya a ganar”, explicó.

“La gente está muy desconectada de la política, muy apática y enojada”

En tal sentido, Fornoni apuntó que “es un momento de líderes de transición, en el marco de una etapa, donde la gente está muy desconectada de la política, muy apática y enojada” y agregó que, por ello, “es muy difícil prever cómo se van a comportar esos espacios, porque no hay liderazgos claros”.

A su vez, la analista política, comentó que “la gente está muy confusa” y detalló que llevaron adelante una encuesta, la cual arrojó como resultado que el 43% de las personas estaban con mayor incertidumbre que otros años a la hora de elegir candidato y partido mientras que un 30% afirmó que aún no tiene decidido espacio ni candidato. “Si bien los candidatos se conocieron hace una semana, es mucho no saber a quién votar para esta altura, que falta un mes y medio para las elecciones”, aseguró.

“Sergio Massa individualmente será el candidato más votado en las PASO “

“El oficialismo está complicado, porque tendría que tener un plebiscito de gestión, pero la realidad es que tiene un 20% de aprobación, que es un porcentaje muy bajo”, expuso y comentó que, igualmente, el piso, al que se le suman los votos de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa está en el orden de los 30 puntos. Conforme a ello, consideró que “Sergio Massa individualmente será el candidato más votado en las PASO”.

“La Libertad Avanza”: “En la última encuesta cayó 6 puntos”

Asimismo, se refirió al espacio “La Libertad Avanza” y comentó que, si bien en un comienzo se lo veía como peleando la entrada al ballotage, en la última encuesta cayó 6 puntos. “Muchos veían en Milei una especie de voto bronca, pero después esto aparentemente no terminaría siendo así; parte por la decepción de las elecciones provinciales, por las dificultades que hubo en el armado, porque se estaba midiendo contra nada porque había incertidumbre respecto a las candidaturas de otros espacios, etcétera. Había cosas que no eran comparables”, explicó.

Un ballotage parecería ser “Unión por la Patria” frente a “JxC”

“Ahora están las cosas sobre la mesa y la disputa más grande o con posibilidad de entrar a un ballotage parecería ser “Unión por la Patria” frente a “Juntos por el Cambio” nuevamente. No parecería ser que Milei esté disputando este lugar”, aseguró y agregó que “igualmente uno no descartaría ninguna opción: todas las bolillas están en el bolillero”.

“No creo que la gente decida votar en blanco en las primarias”

En lo que respecta el voto en blanco, remarcó que “tuvo bastante éxito en algunas provincias como ser Tierra del Fuego mientras que en otras provincias no fue tan alto como ser Santa Fe y Córdoba” a la vez que comentó: “Muchas veces la boleta única, que tienen que poner cruces y demás deja espacios sobrecargados, que no fueron agredes, sino que fueron por complicación del sistema”.

“Se ve una interna muy competitiva. No creo que la gente decida votar en blanco en las primarias, pero puede pasar que candidatos que no queden en la primaria sus votantes decidan no votar por los otros. Ahí puede crecer el voto en blanco. En los ballotage mucha gente dice que va a votar en blanco y tiene lógica, porque sus candidatos perdieron, pero en la práctica no vota en blanco”, sostuvo.