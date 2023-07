Aldosivi presentó a Gastón Coyote como nuevo técnico y dirigió la primer práctica

Luego de la renuncia de “Teté” Quiroz en Aldosivi, el equipo del puerto presentó este jueves a Gastón Coyote como su nuevo técnico oficial, el cual debutará el domingo, cuando “el Tiburón” reciba desde las 20.30 a Quilmes por la vigésimo primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Cabe destacar que este jueves a las 11.30, al finalizar la práctica matutina, Aldosivi presentó oficialmente a Gastón Coyote como el nuevo técnico oficial del equipo, el cual contará como ayudantes a Sebastián Ereros y Sebastián Rusculleda mientras que como preparador físico tendrá a Ulises Leguizamón y Silvio Desio y entrenador de arquero a Jesús García.

El ex entrenador de Alvarado, que estará al frente del equipo el domingo, cuando Aldosivi reciba desde las 20.30 a Quilmes por la vigésimo primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional, destacó el plantel del equipo y aseguró que esto se va a ver con el tiempo. “Tenemos la esperanza que el equipo va a andar y jugar mejor”, indicó.

“Somos el equipo grande de la categoría. El objetivo es uno solo. Sabemos la situación, que estamos un poco lejos. Apuntamos a entrar al reducido y estar cerca de los punteros”, resaltó y comentó que “se tiene que ver un equipo protagonista, con ideas claras de juego, que presione bien alto, que vaya a ganar y sea protagonista desde la pelota”.

-¿Dudaste para tomar el cargo, teniendo en cuenta tu pasado en Alvarado?

-No, soy un profesional de esto y soy muy agradecido a los clubes que dirigí y ni hablar a los que me vienen a buscar. No pasa por el color o la camiseta. Estoy enfocado en Aldosivi, que es el club que me contrató, y vamos a hacer lo imposible para lograr el objetivo.

Al ser consultado por lo que viene, respondió: “Primero pienso en Quilmes, no hay que ir más allá y enroscarnos con todo. Sabemos de la situación, pero tenemos que enfocarnos en el primer partido que viene, que es una final. Hay que afrontar este partido con la mejor para conseguir el resultado”.

“A los entrenadores lo que nos sostiene son los resultados y el funcionamiento del equipo. El equipo tiene que demostrar que ante la primera pelota se va a tirar de cabeza trabar, que vamos a ser protagonistas, que va a tener una idea de juego y salir a todos lados a ganar”, explicó.

Asimismo, Coyote remarcó: “Es un equipo. Tenemos falencias en hacer goles y en que nos los hagan. Todos necesitamos de todos. Teniendo en cuenta eso, podemos empezar a mejorar” y agregó que “el día a día te da la posibilidad de saber quién tiene más posibilidades de jugar en el equipo”.

“No tengo dudas que podemos hacer el

trabajo que tranquilamente vinimos a hacer”

“Cuando uno agarra un equipo o institución, lo evalúa, lo ve y vemos los intérpretes que hay. Todo se analiza. No tengo dudas que podemos hacer el trabajo que tranquilamente vinimos a hacer”, comentó y agregó: “Este era un momento donde tenía que esperar un poco, analizar muchas cosas, ver la categoría y parar un poco la pelota, lo cual me sirvió para crecer”.

En ese contexto, el nuevo DT se dirigió a los hinchas y aseguró que hay que demostrar en el campo de juego. “Que vean que los jugadores van a dar el máximo, que el equipo va a generar situaciones de goles y ganar los partidos. Esa es va a ser la búsqueda. No tenemos que hablar mucho sino demostrarlo con hechos”, apuntó.

“El jugador de fútbol siempre tiene la ilusión de hacer las cosas lo mejor posible, que a veces pueden salir y otras no, pero no pueden faltar las bases: entrega, profesionalismo y sacrificio. Después, hay que agregarle el funcionamiento y el equipo tiene que aparecer”, sostuvo.

Por último, se refirió a los juveniles del equipo, en los cuales indicó que prestará especial atención y confesó: “Me gusta mucho trabajar con el patrimonio del club. El fútbol argentino necesita mucho de los juveniles. Las instituciones necesitan sí o sí que pueda mejorar el juvenil, crecer y ser vendidos, porque los clubes se sostienen con eso” y agregó: “No tengo inconveniente de poner en el equipo a los juveniles si tienen capacidad. No evalúo la edad sino la capacidad y el rendimiento diario. No hay edades sino rendimiento a consideración de lo que vamos a buscar”.