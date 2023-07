Eva Ayala: “Estamos pensando en ampliar la base de un acuerdo social y político”

En el marco de la proximidad que existe para la elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que tendrán lugar en agosto próximo en todo el país, María Eva Ayala, candidata a concejal en el cuarto lugar por “Encuentro Marplatense”, en conversación con “el Retrato…” expresó: “Entendimos que era el momento de minimizar esos espacios de diferencia, que en algún momento se puede haber tenido, y anteponer la necesidad de Mar del Plata de 8 años de abandono”.

María Eva Ayala, candidata a concejal en el cuarto lugar por “Encuentro Marplatense”, la lista que lleva a Fernanda Raverta como candidata a intendente de General Pueyrredón y a Gustavo Pulti como precandidato a diputado provincial, en diálogo con “el Retrato…” confesó que se encuentra muy expectante en relación al nuevo rol que eventualmente podría asumir después de las elecciones. “Nos va a permitir poder volver a poner en agenda todo aquello que fue interrumpido y abandonado”, afirmó.

“Estamos pensando en la ampliación de una base de acuerdo social y político para poder volver a hablar de los programas que le van a dar respuestas a la gente”, completó a la vez que señaló que desde esa banca se va a poder “puntualizar y darle la impronta a esas respuestas que Mar del Plata está necesitando tanto”.

Conforme a ello, hizo hincapié en la decisión del espacio de unirse con el Frente de Todos en un frente único y reconoció que el logro del acuerdo tiene que ver con haberlo realizado respetando las identidades de cada fuerza y sector político, sobre todo cuando “la conversación tenía puntos de encuentro similares” en las preocupaciones de lo que no se está respondiendo al vecino de General Pueyrredón.

“Nos encontramos permanentemente en un acuerdo en cada uno de los temas que podíamos poner en agenda. Entendimos que era el momento de minimizar esos espacios de diferencia, que en algún momento se puede haber tenido, y anteponer la necesidad de Mar del Plata de 8 años de abandono”, sostuvo.

-¿Por qué no se pueden poner de acuerdo los dirigentes políticos en los principales temas que preocupan a Mar del Plata?

-La cultura política en los últimos años en el país ha priorizado que, frente a la idea de uno, debo anteponer o contrastar con la contra cara. Desde ahí no se ha logrado priorizar concretamente a la gente, al vecino o ciudadano, que está levantando una mano y pidiendo una respuesta. Es un grave error de la política en los últimos años. Todo esto lo manifiestan los vecinos, incluso. Este alto nivel de desconfianza tiene que ver con que finalmente el interés termina en la disputa, en visibilizar la diferencia y no se antepone o prioriza la respuesta que está necesitando la ciudadanía. Al momento solo estamos en este lugar superficial, donde solamente anteponemos la contracara de la idea contraria y no podemos profundizar en lo que está necesitando Mar del Plata.

Seguidamente, se refirió a sus principales prioridades, en caso de acceder a una banca en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, y remarcó que tiene una mirada “integral” respecto a las problemáticas de la ciudad. “Una gestión de gobierno necesariamente debe poner a trabajar este armado público de forma integrada. Por ejemplo, la respuesta de salud para la salud no alcanza, sino que se necesita desde ese lugar de salud pública se pueda observar todo lo que está pasando en ese territorio y en esa comunidad. Es decir, que sea un espacio de mirada integral de la comunidad”, indicó.

Sin perjuicio de ello, remarcó la importancia de comenzar a trabajar en la salud pública municipal, en tanto afirmó: “La salud pública necesita volver a ser puesta en la centralidad. Se está viendo cómo se vuelve a desfinanciar el sistema y necesita integrarse con otros sistemas y hacerlo de manera eficiente, porque lo está en juego es la vida de los marplatenses”. A su vez, remarcó que también debe volver a ponerse en discusión un sistema de seguridad democrática, en tanto “los resultados y lo que se ve continuamente es que la ciudadanía de los barrios de Mar del Plata lo está requiriendo”.