Balean la casa del Secretario de la UTA: “El terror a mis hijos no se lo borra nadie”

Damián Maldonado, es el secretario de organización de la UTA de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” relató una balacera que ocurrió en la puerta de su casa el pasado martes cerca de las 22:30 horas. Sin manejar ninguna duda, el ataque lo relacionó con las divisiones internas dentro de la organización UTA. La denuncia ya está realizada, y el fiscal Leandro Arévalo de la UFI 7 dispuso se inicien actuaciones por daño.

Cabe señalar que Maldonado es miembro de la Junta Ejecutiva de la seccional Mar del Plata de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que fue desplazada por dirigentes que ocupan la sede en medio de un conflicto sindical que divide a los trabajadores de ese sector.

“Lamentablemente el martes alrededor de las 22.30 estábamos adentro de mi domicilio con mi familia escuchamos tres detonaciones de bala, en el susto mando a los chicos a la habitación y salgo. Cuando salgo me encuentro con una de las ruedas de mi vehículo en llanta y llamamos a la policía, una vez llegada la policía empezamos a analizar y tengo un impacto de bala en una de las puertas y un impacto en la pared de mi casa”, relató Maldonado.

“Más allá de interna o diferencia de opiniones y de ideologías, me parece que ya el ir a la casa de cualquier persona, invadir la privacidad y meterse con la familia de alguien me parece que ya es un extremo que no se debería alcanzar ni en este ni en un caso, ni de un lado ni de otro. Lamentablemente me tocó sufrirlo a mí, tengo que agradecer que no fue una desgracia mayor, simplemente daños materiales, pero bueno, un susto importante del cual tuve que sufrir no solamente yo sino mi familia y mis hijos obviamente”, sostuvo “Yoyo” Maldonado.

Consultado sobre las razones por las cuales él recibió el ataque dijo: “yo quiero creer que como me pasó a mí, le puede haber pasado a todos mis compañeros porque esto es algo que sabrían dónde estaba yo ubicado, se acercaron a mi domicilio, vieron justo el auto afuera y me dañaron el vehículo. Como me pasó a mí, creo que le hubiese pasado a cualquiera de mis compañeros porque obviamente esto es una especie de amenaza, una especie de aviso como para dar a entender que es uno u el otro”.

En este sentido afirmó que la denuncia ya está radicada, “yo hice una denuncia a la comisaría. También a mi casa se acercó la Policía Científica para constatar lo que había sucedido. Sacaron uno de los plomos de una de las balas, que fue tomado y llevado a pericia, obviamente. Y ahora nosotros, o por lo menos mi familia, esperando ver la resolución de esto y las cámaras que hay aledañas para poder dar con la persona que atentó contra nosotros”

Finalmente, Maldonado dijo: “Sentimos miedo y susto obviamente. Esto fue a las 22.30 y mis hijos tenían miedo, eran las 4 de la mañana, por si no podían dormir. Estamos hablando de dos menores de 10 y 11 años que no entienden nada obviamente. Uno trata de explicarles lo más sano posible qué es lo que está pasando, pero también, obviamente, el terror a ellos no se lo borra nadie. Espero que esto se aclare y que no le vuelva a suceder no solamente a ninguno de nosotros, sino a nadie. Porque somos una sociedad, cada uno puede tener el pensamiento que decida, estamos en democracia. Pero ya este nivel de agresión me parece que es totalmente deplorable”, sentenció el damnificado.