APU en lucha: Exigen que el Rectorado pague lo adeudado por tareas ya realizadas

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) realizó una volanteada frente al Rectorado de la UNMdP, Diagonal Alberdi y San Luis, para exigir el pago los retroactivos por los Suplementos de mayor responsabilidad (SMR) y de Riesgo; el reconocimiento del trabajo realizado, la actualización en el pago de lo adeudado y el establecimiento de plazos claros para evitar discrecionalidad.

Victoria Schadwill Secretaria General De APU, en diálogo con “el Retrato….” explicó: “Dentro de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, parte de nuestro salario están incorporados suplementos, el suplemento por riesgo, el suplemento de mayor responsabilidad. Este suplemento lo cobran las y los compañeros que tienen ciertas actividades de riesgo, es un porcentaje de nuestro básico. A su vez tenemos el suplemento por mayor responsabilidad que es aquellas tareas que, como dice la palabra, requieren una categoría mayor”.

“Por ejemplo, nosotros tenemos un rango de categorías, de la categoría 7 por la que se ingresa hasta la categoría 1. En este caso, es la cobertura de la responsabilidad entre una categoría mínima y una categoría máxima que se reditúa. Lo que estamos reclamando es que estos reconocimientos, cuando se inicia el trámite para que se le reconozca al compañero y la compañera el riesgo o la mayor responsabilidad, entre que inicie el trámite, que empieza a ejercer la tarea fehacientemente, hasta que se realiza el acto administrativo final en el cual se ejecuta el gasto, pasa un trámite que puede llevar entre meses hasta un año, y ha sucedido hasta dos años. El tema es que cuando sale el acto administrativo no se le reconoce desde el inicio de realizar la tarea”, explicó Schadwill .

En este sentido agregó: “Por eso estamos hablando que los compañeros están realizando una tarea que después no es reconocida, por eso hablamos de retroactivo, tanto por riesgo como la de mayor responsabilidad, que está atada a una tarea de mayor jerarquía. Ese es el reclamo. Por un lado, estamos reclamando para atrás todos los compañeros y compañeras que no se les reconoce ese retroactivo y a su vez, para adelante, que se clarifique un procedimiento para que no se produzcan estas diferencias, en realidad son salariales, pues afecta directamente al bolsillo de las vías apenas”.

“Estamos hablando de una cuestión salarial, pero también una cuestión de tareas, que esas tareas son las que garantizan el servicio a la Universidad. Cuando se inicia el trámite, lo inicia el Jefe Máximo. El jefe máximo ya te habilita que vos realices la tarea. Entonces está autorizado, o sea, ese es el tema. Lo que la gestión plantea es que hasta que no salga el acto no se realiza el pago, entonces tenemos que cerrar las oficinas”

En relación a la tardanza del acto administrativo, Schadwill, manifestó: “para mí tiene que ver con la discrecionalidad política, porque realmente se traba en las oficinas políticas, esa es la cuestión. Por eso estamos exigiendo un trámite y un procedimiento muchísimo más rápido”

Finalmente, explicó que los pasos a seguir en este reclamo: “Hoy dejamos asentado como primera instancia este reclamo y tuvimos una respuesta negativa por parte de la gestión del Rectorado, manifestaron que no iba a reconocer todas las tareas realizadas, abriendo una puerta a la posibilidad de poder normar a futuro un procedimiento más rápido, muchísimo más claro y que no sea discrecional. Ante esa negativa, llamamos a una asamblea que la vamos a tener el martes que viene acá en la sede de APU para evaluar colectivamente y debatir los pasos, mientras tanto, lo que estamos trabajando es por ejemplo la volanteada de hoy, recorrimos las oficinas, charlamos con los compañeros afectados, debatimos con los compañeros, más que nada, y esto lo vamos a seguir haciendo durante esta semana, las otras dependencias de la universidad, de las unidades académicas, para llenar de contenido e información para la Asamblea del martes que viene”, sentenció.