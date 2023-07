Rodríguez Larreta cruzó a Massa y adelantó las siete medidas que implementará contra la corrupción

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes las propuestas que llevaría a cabo en su eventual gobierno para “terminar con los privilegios políticos”, y aprovechó para cruzar al ministro de Economía y el principal representante de Unión por la Patria en las elecciones, Sergio Massa.

“Massa es el kirchnerismo. Massa está en un proyecto totalmente diferente al mío. Massa es ministro de economía con muchísimo poder en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, sentenció Larreta, al ser consultado sobre su vínculo con el actual precandidato presidencial de Unión por la Patria.

En rigor, las declaraciones de Larreta se dieron en el marco de un acto en el Monasterio Nuestra Señora de Fátima, de la localidad bonaerense de General Rodríguez. La locación tiene una connotación política: en ese convento el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, lanzó los famosos bolsos con dólares en 2016.

“Todos recordamos este portón en el que Julio López revoleaba los bolsos. Parecía una película, una novela de terror, pero ahí estaba la plata que faltaba de las cloacas que no se hicieron, de las escuelas de tus hijos, de las calles llenas de pozos”, remarcó Larreta en el inicio de su discurso, en el que hizo principal foco en la corrupción.

En cuanto a la relación que alguna vez supo tener con Massa, Larreta hizo énfasis en que el titular de Economía es uno de los aliados más leales de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner; y recordó que fue él quien impulsó la precandidatura a diputado nacional del referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

“Massa es la reelección de la inflación y de un gobierno que ha fracasado. Tengo una relación desde hace muchos años, pero la vida y sus decisiones políticas nos fueron separando. No tengo nada que ver con lo que él representa en la política”, fustigó el jefe de Gobierno porteño.

Acompañaron a Larreta en General Rodríguez su compañero de fórmula, Gerardo Morales, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, la precandidata a diputada nacional, Silvia Lospennato, y la legisladora provincial y presidenta de la Coalición Cívica bonaerense, Maricel Etchecoin.

“Venimos escuchando amenazas del kirchnerismo, de funcionarios, de dirigentes. Amenazas respecto a que no se va a poder gobernar, hasta hablaron de sangre en las calles. Bueno, quiero que les quede claro a todos los argentinos que no nos van a frenar en el cambio que vamos a hacer para mejorar la vida a todos”, remarcó Larreta.

Por otro lado, en un pasaje de su alocución en General Rodríguez, Larreta aseguró que, en caso de llegar a la Casa Rosada, llevará a cabo a siete medidas de reformas en el Estado para luchar contra la corrupción y conseguir trasparencia en su eventual gestión.

En concreto, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio presentó parte de su programa de gobierno en el convento al que llamó “Punto cero de la corrupción”. Allí, Larreta hizo foco en la calidad institucional, usando de analogía el caso de Julio López y las bolsas repletas de dólares, una de las causas más controversiales del kirchnerismo.

“No todos robamos, no todos somos iguales a lo que es este gobierno. No todos queremos agarrarnos al poder a conseguir fueros, esto que Gerardo Morales derogó en Jujuy. No todos tenemos causas por enriquecimiento ilícito ni causas de corrupción”, enfatizó Larreta.

Las siete medidas contra la corrupción que presentó Larreta